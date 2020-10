Se deben redirigir recursos de megaproyectos hacia sector cultural: Jorge Volpi

Jorge Volpi, coordinador de Difusión Cultural de la UNAM, aseguró que para atender las afectaciones en todo el sector cultural, incluyendo por supuesto también el sector del libro por la crisis sanitaria y económica, la política general del gobierno federal "tendría que ser mucho más intensa en la manera de rescatar el sector cultural que ha sido tan gravemente afectado por la pandemia".

Por ejemplo, agregó, se podría lograr "redirigiendo los recursos que se asignan a megaproyectos, que en este momento no son imprescindibles, como Chapultepec, para atender precisamente a la afectación en todo el sector cultural, incluyendo por supuesto también el sector del libro", señaló el escritor durante su participación en la conferencia de prensa de la 40 Feria Internacional del Libro de Oaxaca (FILO).

Volpi dijo que esta es una crisis enorme que requeriría toda una serie de medidas importantes y urgentes por parte del gobierno federal pero también de los gobiernos locales para tratar de atenderlo, "las medidas creo que son insuficientes para la gravedad de la crisis", señaló Volpi y agregó que desde la UNAM han lanzado un par de convocatorias dirigidas a la industria editorial mexicana para apoyar con coediciones, "deben haber más iniciativas adicionales considerando que la cultura es un bien esencial, de una serie de derechos esenciales para los ciudadanos, y no algo accesorio".

Y recordó el diagnóstico que realizó la UNAM en meses pasados denominado "Para salir de terapia intensiva", un libro electrónico que está abierto para el análisis del sector cultural.



Sin FILIJ y sin festival literario

A un mes de las fechas en que tradicionalmente se celebra la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ), el 12 de noviembre, la Dirección General de Publicaciones a cargo de Marilina Barona aún no ha definido cuáles serán las actividades del festival literario con el que suplirán la Filij.

La mañana de este martes, durante la conferencia de la FILO, Marilina Barona señaló que a mediados de este mes se estará anunciando "la FILIJ, que no se podrá hacer este año, pero se hará un festival de literatura infantil y juvenil, lo vamos a anunciar en una semana y media, o dos semanas".

También fue cuestionada sobre apoyos desde la federación a la industria editorial, dijo que se están pensando modalidades, pero que la mayor parte de los recursos "se fueron a donde se tenían que ir", que es a salvar vidas, a generar las condiciones en los hospitales, a contratar más personal de salud como ha ocurrido en todos lados.

Sobre la fusión DGP, FCE y Educal, la funcionaria dijo que es un proceso que quizás podría quedar "a principios del año que entra se pueda ver esta condición. Quizás la parte difícil es la condición en la que se recibió Educal, se recibió en una crisis muy fuerte, ahora sumamos esta crisis por Covid, las cosas se complican".