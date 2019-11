Secretaría de Cultura apoya a creativos

Ciudad de México. - El programa Cultura Comunitaria y el Proyecto Bosque de Chapultepec serán los dos ejes que regirán la administración de la Secretaría de Cultura durante 2020. El primero, dice Alejandra Frausto en entrevista, se centrará principalmente en el eje Semilleros Creativos, dedicado a la formación artística; el segundo comenzará "una parte" de su ejecución y contempla, además, crear un centro o bodega nacional de arte y colecciones, visitable y que pueda albergar al Cencropam para restaurar obras.

El concierto "Tengo un sueño", realizado hace unos días en el Auditorio Nacional y en el que participaron más de 650 niños y jóvenes, fue la gran ventana que le ha permitido dispersar las dudas sobre Cultura Comunitaria. "No fue fácil mostrar cómo se implementa una política pública en unos meses", dice.

Ante los cuestionamientos de especialistas que han planteado, por ejemplo, que un programa de formación artística que no se sustenta en lineamientos, directrices y estrategias pedagógicas no funciona, y que en el eje de Semilleros Creativos no han participado los expertos del INBA, indica: "La invitación sigue abierta y creo ahora tendremos una respuesta mejor. Hemos invitado a todo el mundo a colaborar. En esta primera etapa quien se sumó fue la Compañía Nacional de Teatro, invitamos a muchos creadores del Fonca y después del concierto nos han preguntado cómo pueden sumarse. Quizá no habían tenido el tiempo de ver de qué se trata Cultura Comunitaria, mucha gente creía que sólo se trataba de culturas originarias, fue una confusión permanente que encontré en la comunidad cultural, pero ya pudimos ver que se trabaja en una pieza en lenguas, pero también en Júpiter, de Holst. Esta es una apuesta creciente y habrá espacio, lo que se requiere es dominar una disciplina y tener un profundo sentido comunitario para compartir. Invitamos a todas las escuelas de Bellas Artes, a los creadores, a todos para que pudieran ver de qué se trata".

El programa, dice, se ampliará a otros aspectos, uno de ellos es comisionar una obra para niños y jóvenes.

Otro aspecto en el que, dice, ya se está trabajando, es en la búsqueda de talentos. "Hay talentos extraordinarios y no todos se van a dedicar al arte, pero no encuentro un programa más efectivo para la creación de público que éste, cuánto dinero se han gastado para la creación de públicos, y estos chicos ya son públicos. Y quienes sí tienen talento y voluntad tendrán un camino a partir de esto".

Frausto, quien sostendrá el 27 y 28 de noviembre a la Reunión Nacional de Cultura en Coahuila —donde se discutirán los ejes Diversidad e inclusión; Redistribución de la riqueza cultural; Apoyos y estímulos a la creación; Construcción de paz y comunidad—, asegura que buscará el involucramiento de la iniciativa privada que permita su permanencia.

Cultura comunitaria recibirá 50% más de recursos, en 2019 operó con 400 y en 2020 tendrá 600 millones y el eje principal serán los Semilleros.