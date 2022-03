Seis historias para explorar la obra de Álvaro Uribe

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 3 (EL UNIVERSAL).- Sin saberlo, aunque quizás intuyéndolo, Álvaro Uribe se despidió de la literatura con "Los que no" (Alfaguara, 2021), una magnífica obra que combina la novela de formación con sus memorias, una historia de historias, de voces múltiples, en la que el narrador fallecido ayer miércoles a los 68 años, insistía, como lo hizo en todos sus libros, en revelarse a sí mismo, en desdoblarse, compartirse y explorarse a sí mismo.

Esa historia donde relata una historia de amistad, de crecimiento, de confluencia a través del cariño y la literatura, del despertar y de la separación, ha sido definida por Juan Villoro como un libro excepcional, "Álvaro Uribe revela la misteriosa proximidad entre la vida y la escritura: la forma en que los hechos se convierten en historias. Novela múltiple, ´Los que no´ se alimenta de experiencias, pero también de posibilidades. Uribe revisa su paso por el mundo y descubre que lo ocurrido es tan importante como lo que pudo ser. Es testigo de la realidad, pero también de su principal fantasma: la imaginación".

Para despedir al narrador, ensayista, editor y diplomático mexicano nacido en la Ciudad de México, el 23 de mayo de 1953) que obtuvo el, Premio Villaurrutia por "Autorretrato de familia con perro" en 2014, y para celebrar su literatura, te proponemos la lectura de "Los que no" pero también de otras cinco de sus historias, cuatro de ellas novelas y el último su única antología de cuentos, para adentrarte en su universo literario, ese universo que los críticos han descrito como refinado y de altísimo nivel, pero también como uno de los grandes estilistas de las letras mexicanas.

"La lotería de San Jorge", de Álvaro Uribe

Conaculta (1995)

Para Christopher Domínguez Michael esta novela habla sobre la política como situación límite donde la voluntad y la ceguera libran sus cruentas controversias. El crítico literario que es colaborador de Confabulario, asegura que esta vigorosa narración pudo ocurrir en la Nicaragua sandinista, pero su estricta proyección formal supera el imperativo histórico. "Es una reflexión sensata e incisiva sobre el mito latinoamericano de Ia revolución. Las mujeres y los hombres que apuestan por La lotería de San Jorge pueden decir, como José Eustasio Rivera en La vorágine, que jugaron su vida al Azar y los ganó la Violencia".

"El taller del tiempo", de Álvaro Uribe

Tusquets (2003)

Esta historia, que es una de las más celebradas novelas de Álvaro Uribe, transcurre durante una concurrida cena navideña, donde un joven vive en carne propia las peculiaridades y conflictos que su familia arrastra desde hace años, pero no se trata de cualquier muchacho, se trata del más joven de los integrantes masculinos del clan familiar, de la estirpe de los Migueles (Miguel Primero, Miguel Segundo y Miguel Tercero), tres generaciones llamadas a no entenderse entre sí y sumidas en una lucha soterrada que podría culminar en tragedia, pues en esa familia donde todo transcurre aparentemente tan normal como cualquiera, hay un despliegue de violencia sorda e implacable que se va descubriendo a medida que los miembros de la familia van narrando "su verdad" en el que se ve el mecanismo de ese taller que es el tiempo y los silencios.

"Expediente del Atentado", de Álvaro Uribe

Tusquets (2007)

Considerada su novela más vertiginosa, esta obra que fue llevada al cine por Jorge Fons en 2010 con el título de "El atentado", inicia con ese episodio ocurrido el 6 de septiembre de 1897, a las diez de la mañana, alrededor de la Alameda, en la Ciudad de México, cuando en medio de una agitada muchedumbre que espera el inicio del desfile del día de la Independencia, Arnulfo Arroyo, borracho, trata de llegar hasta el presidente Porfirio Díaz para asesinar al dictador pero lo único que consigue es asestarle un golpe y es detenido de inmediato. A partir de este hecho, Álvaro Uribe recrea la trama que intenta resolver el dilema de ¿quiénes son los autores intelectuales? Y lo hace a través de las pesquisas de un escritor llamado F.G, quien reúne documentos, testimonios y conjeturas, y a través de quien se parece mucho a Federico Gamboa, Uribe logrará armar un apasionante rompecabezas de la vida nacional. Con esta novela, Uribe obtuvo el Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska en 2008.

"Autorretrato de familia con perro", de Álvaro Uribe

Tusquets (2014)

En esta novela con la que Álvaro Uribe obtuvo el Premio Xavier Villaurrutia 2014, Álvaro Uribe se adentra en la historia de una familia a través de las vidas relatadas con veracidad o con imaginación de dos hermanos: Adán, quien reconstruye la verdad, y Alberto quien la inventa, aunque el narrador juega con esa ambigüedad de la verdad y la imaginación. Pero más allá de las luchas de poder entre los hermanos gemelos, cuenta la historia de Malú, la madre, y lo hace desde distintas versiones de quienes la conocieron de cerca: su amiga más íntima, la chica del servicio doméstico, su contador, su cirujano plástico, su nuera, sus vecinos y de Canuto, el perro de la familia que además es el rey de la casa, con lo que el escritor logra una pléyade de personajes y de testimonios que tienen el único fin de contar la verdad y las mentiras en la historia de esta familia.

"Historia de historias", de Álvaro Uribe

Malpaso (2018)

En este libro singular que además se trata de la primera antología cuentística de Álvaro Uribe, el narrador y editor reunió todos sus cuentos; es decir, 41 relatos escritos de manera impecable y enigmáticos que tienen una variación de temas, pero en los que prevalece la literatura, la escritura y los escritores, pero no faltan tampoco las historias sobre fetos, niños, frailes, criminales y filósofos, y como es característico de Álvaro Uribe, son historias que se nutren de la sátira a la fantasía, la fábula histórica y la minificción metafísica, y donde no faltan los cuentos de fantasmas y los relatos policíacos.