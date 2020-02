Seis meses del caso Plácido Domingo: cronología de los principales hechos

Seis meses han transcurrido desde que el tenor Plácido Domingo recibió las primeras acusaciones de acoso sexual hasta este martes, cuando ha aceptado "toda la responsabilidad" de sus acciones antes de publicarse una investigación que concluye que mantuvo comportamientos inadecuados.



La siguiente es la cronología de los principales hechos relacionados con este caso:



.-13 agosto 2019.- Nueve mujeres -ocho cantantes y una bailarina- aseguran que el cantante Plácido Domingo las sometió a acoso sexual en la década de los 80, según testimonios recogidos en un reportaje de la agencia Associated Press.



El tenor responde que creyó "siempre" que todas sus "interacciones y relaciones" con mujeres eran "bienvenidas y consensuadas, mientras que la Ópera de Los Ángeles, de la que el tenor español era por entonces director general, anuncia que abrirá una investigación. La asociación de la Orquesta de Filadelfia anunció que cancelaba su actuación.



.-14 agosto 2019.- Los teatros europeos, entre ellos la Royal Opera House y la Ópera de Viena, mantienen sus citas con Plácido Domingo.



.-16 de agosto.- El Teatro Real confirma la participación de Domingo en "La Traviata" en mayo de 2020 y reitera su "admiración y reconocimiento" al tenor español.



.-20 de agosto 2019.- La Ópera de Los Ángeles designa a una abogada para que investigue "de forma independiente y exhaustiva" las acusaciones de acoso sexual contra Domingo.



.-25 de agosto 2019.- Plácido Domingo hace su primera aparición tras las acusaciones en el Festival de Salzburgo, donde es ovacionado.



.-5 de septiembre.- Un total de 11 mujeres se suman a las acusaciones de acoso sexual y comportamiento indebido contra Domingo. El tenor español niega las nuevas acusaciones y su portavoz dice en un comunicado que la campaña para "denigrar a Plácido Domingo no solo es imprecisa, sino contraria a la ética".



.-6 de septiembre.- La Ópera de San Francisco, la de Dallas y la de Filadelfia, cancelan sus actuaciones.



.-24 de septiembre.- Plácido Domingo se retira de la Met Opera un día antes del estreno de "Macbeth".



.-25 de septiembre.- Los coliseos europeos mantienen las actuaciones previstas para los próximos meses del tenor.



.-2 de octubre.- Plácido Domingo anuncia su dimisión como director general de la Ópera de Los Ángeles (LA Opera) tras casi dos meses de polémica.



.-13 de octubre.- Domingo regresa a los aplausos en Europa con una actuación en la Ópera de Zúrich (Suiza).



.-17 de octubre.- El tenor español asegura a Efe en medio de las acusaciones de acoso sexual que está "muy contento" porque está trabajando y en contacto con el público tras dar un concierto en Moscú.



.-8 de noviembre.- El comité organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 anuncia que el tenor español no actuará en un programa musical previo.



.-29 de noviembre.- Plácido Domingo se defiende en dos entrevistas en medios de comunicación españoles de las acusaciones de acoso sexual y asegura que "nunca" se ha comportado "del modo acosador, agresivo y vulgar" que le reprochan y que ha sido "galante" en los "límites de la caballerosidad".



.-2 de diciembre.- Plácido Domingo recibe el reconocimiento del público en el Palau de les Arts de Valencia en su primera actuación en España después de las acusaciones por acoso sexual.



.-15 de diciembre.- La Scala de Milán da una sonada ovación a Domingo, quien también recibe apoyo del público en Colonia el 19 de diciembre.



.-15 de enero.- La Ópera Estatal de Berlín defiende la actuación de Plácido Domingo.



.-16 de enero.- Domingo recibe en la Ópera de Berlín una gran ovación del público puesto en pie por su interpretación de uno de los principales papeles de "La Traviata".



.-24 de febrero.- El Teatro de la Zarzuela anuncia que el 14 de mayo Domingo celebrará su debut en este coliseo hace 50 años.



.-25 de febrero.- El tenor acepta en un comunicado "toda la responsabilidad" de sus acciones, tras "varios meses" de reflexión, y pide perdón "por el dolor causado" a todas las mujeres que lo acusaron poco antes de hacerse pública una investigación interna del sindicato de artistas musicales de EE.UU. que considera que mantuvo un comportamiento inapropiado y realizó insinuaciones sexuales.