Sonoterapia y meditación en el Museo Fco. Cossío

La sesión “Sonoterapia y meditación”, se llevará a cabo en el Museo Francisco Cossío este viernes 17 de octubre a las 18:30 horas y será guiado por Francisco Castillo y Jairo Franco.

El encuentro es dedicado al bienestar integral que combina técnicas de relajación con sonidos armónicos. Castillo es maestro de meditación y fundador de Shanti Peace House, junto con Franco, sonoterapeuta especializado en cuencos e instrumentos armónicos.

La sonoterapia, también conocida como terapia del sonido, es una práctica alternativa que utiliza vibraciones producidas por instrumentos musicales como cuencos, gongs o campanas para influir en las frecuencias del cuerpo. Su objetivo es inducir un estado de calma, reducir el estrés y favorecer la concentración. A través de la resonancia, las ondas sonoras actúan sobre el sistema nervioso y la energía corporal, promoviendo la relajación y el equilibrio físico y emocional.

Francisco Castillo cuenta con más de ocho años de experiencia en la práctica meditativa. Es fundador del espacio Shanti Peace House, donde imparte programas de meditación y mindfulness enfocados en el autoconocimiento y la regulación emocional. Su formación incluye retiros Vipassana de diez días en silencio y estudios que integran principios del yoga, la neurociencia y la filosofía oriental. En sus sesiones busca ofrecer herramientas accesibles para mantener un estado de atención plena y serenidad en la vida cotidiana.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por su parte, Jairo Franco, a través de su proyecto Buenas Vibras, impulsa experiencias de conexión y relajación mediante el uso de instrumentos armónicos. Su trabajo se orienta a la inclusión y al bienestar comunitario, combinando arte y sonido como medios de sanación y expresión.

La actividad promueve prácticas que favorecen la salud emocional y mental a través del sonido y la quietud, propone un espacio de pausa y conciencia donde la vibración sonora se convierte en una herramienta para el equilibrio interior. La cuota de recuperación es de $180 pesos y se recomienda llevar tapete personal.