Spencer Tunick desnuda a decenas y se manifiestan con pezones

El fotógrafo estadounidense Spencer Tunick convocó a decenas de personas en Nueva York, pero esta vez no solo fue para tomar una imagen con una multitud despojada de su ropa, sino se manifestó en contra de la censura en redes sociales, especialmente Facebook e Instagram, hacia las fotografías de desnudos y que muestran pezones femeninos.

Las personas que participaron en esta instalación llamada "We the Nipple", la cual también fue convocada por la Coalición Nacional Contra la Censura, sostuvieron en una de sus manos un pezón, parte del cuerpo que es censurada en redes sociales.

La acción artística tuvo lugar frente a las oficinas de Facebook e Instagram durante el fin de semana. El creador norteamericano aseguró que las imágenes eran pezones masculinos para cubrir los femeninos y los genitales de los participantes.

"No hay ninguna razón para que Facebook o Instagram censuren este video o bloqueen los hashtags", agregó Tunick en un video que compartió en redes sociales.

Hombres y mujeres de distintas edades asistieron a la acción artística. A través de su cuenta de Instagram el fotógrafo agradeció su coraje y dijo "no pudimos haberlo hecho sin ustedes".