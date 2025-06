Stephen Sondheim dona su legado a la Biblioteca del Congreso

NUEVA YORK (AP) — Manuscritos, borradores de música y letras, grabaciones, cuadernos y álbumes de recortes de Stephen Sondheim han sido donados a la Biblioteca del Congreso, ofreciendo al público la oportunidad de ver de primera mano la creatividad de uno de los gigantes del teatro musical.

La colección incluye alrededor de 5.000 artículos, que van desde borradores de canciones que fueron eliminadas de los espectáculos o que nunca llegaron al primer ensayo, así como un cuaderno de música con espiral titulado "Notas e Ideas" que documenta algunos de sus esfuerzos musicales mientras era estudiante en Williams College. Sondheim falleció en 2021.

"Es asombroso", expresó el Especialista Senior en Música Mark Horowitz en una entrevista. "Está constantemente refinando, cambiando palabras o frases aquí y allá. Es como si nunca se rindiera en intentar perfeccionar las cosas".

El conjunto incluye borradores de variaciones en las letras de "I´m Still Here" de "Follies" y "Putting It Together" de "Sunday in the Park with George" que Sondheim escribió para Barbra Streisand a su solicitud. La colección llegó a la Biblioteca en marzo.

También hay letras para una repetición de "Side by Side by Side" que nunca llegó a "Company" y 40 páginas de bocetos de letras para "A Little Priest" — "Is the politician so oily it´s served with a doily?" (¿Es el político tan aceitoso que se sirve con un tapete?), dice una de las líneas finales — de "Sweeney Todd", con listas de más de 150 posibles profesiones y tipos de personas que podrían haber sido horneadas en pasteles escritas en los márgenes.

"Parece que cuanto más envejece, más bocetos hay", dice Horowitz. "Para los primeros espectáculos, puede haber tres cajas de materiales o cuatro cajas. Para los espectáculos posteriores, son ocho o nueve cajas. No sé si es porque se le hizo más difícil o porque se volvió más detallista".

Algunas sorpresas de Sondheim

La Biblioteca del Congreso espera un aumento en las solicitudes para ver la colección cuando esté disponible este verano. Cualquier persona mayor de 16 años con una licencia para conducir o un pasaporte puede solicitar acceso a las páginas originales. Estará disponible el 1 de julio.

Horowitz, autor de "Sondheim on Music: Minor Details and Major Decisions" y editor de The Sondheim Review, quien ha enseñado historia del teatro musical en Georgetown, se ha sorprendido por algunos de los artículos.

Uno de ellos fue una canción que Sondheim escribió como parte de un concurso de televisión pública a principios de la década de 1970. El ganador quería que el ícono de Broadway escribiera una canción para el 50 cumpleaños de su madre y Horowitz se topó con su correspondencia. "No tenía idea de que eso existía", dijo.

Horowitz convenció a Sondheim para que donara sus papeles a la Biblioteca del Congreso en 1993 y el compositor lo incluyó en su testamento. "Había visto sus manuscritos hasta cierto punto en su casa, pero nada como el tipo de profundidad, página tras página, tras página que, estoy haciendo ahora".

Horowitz, quien ha procesado colecciones durante 34 años, construyó una amistad con Sondheim e incluso encontró su propio nombre algunas veces en la colección.

"Para las grandes colecciones en las que paso mucho tiempo, tiendo a sentir el fantasma de esa persona sobre mi hombro. Pero con Sondheim, es la primera vez que puedo pensar en que estoy procesando una colección de alguien que realmente conocía".

Un incendio y "un milagro"

Seis de los musicales de Sondheim ganaron premios Tony a mejor partitura, y también recibió un Premio Pulitzer (por "Sunday in the Park"), un Premio de la Academia (por la canción "Sooner or Later" de la película "Dick Tracy"), cinco Premios Olivier y la Medalla Presidencial de Honor. En 2008, recibió un Premio Tony por logros de toda una vida.

El hecho de que Sondheim tuviera algo que donar a la Biblioteca es un milagro. Sufrió un incendio en 1995 que comenzó en su oficina, a solo unos pies (metros) de donde la colección descansaba en estantes de madera y en cajas de cartón. Pero de alguna manera sobrevivió, aunque algunos papeles sufrieron marcas de quemaduras.

"No hay absolutamente ninguna razón por la cual la colección no debería haber ardido en llamas. Y es verdaderamente lo más cercano que he visto a un milagro, el hecho de que no lo hiciera", dijo Horowitz.

La institución cultural federal más antigua del país, la Biblioteca del Congreso fue fundada en 1800 bajo la legislación del presidente John Adams y tradicionalmente ha disfrutado de apoyo bipartidista.

Contiene más de 100 millones de libros, grabaciones, imágenes y otros artefactos y ofrece un vasto archivo en línea, y sus contenidos abarcan tres edificios en Capitol Hill. No es una biblioteca de circulación tradicional, sino una biblioteca de investigación.

En su segundo mandato, el presidente Donald Trump despidió a la Bibliotecaria del Congreso, Carla Hayden, en medio de críticas de los conservadores de que estaba promoviendo una agenda "woke".

La Biblioteca del Congreso ya alberga las colecciones de varios íconos de Broadway, incluidos Neil Simon, Arthur Laurents, Marvin Hamlisch, Bob Fosse y Gwen Verdon.