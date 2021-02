Streaming no favorece al sector cultural: Camarena

Mientras que Internet y las plataformas digitales han favorecido a varios sectores del entretenimiento, no lo ha sido para el sector cultural, señala Javier Camarena, pero a pesar de la situación difícil que atraviesa, señala que son los artistas los que hacen su mayor esfuerzo para "contribuir con la salud del espíritu de las personas".

"Nuestro sector cultural se ve bastante afectado, no sólo la parte de ópera sino también del teatro, todas estas actividades que dependen de un foro y de un público para sostenerse; si bien se hacen esfuerzos de realizar estas actividades online, también hay censos que ya se han elaborado sobre lo que consume la gente en Internet y no siempre se ve favorecido el sector cultural en esa parte", comenta.

El cantante de ópera explica también que lamentablemente se necesita una gran inversión por parte de los gobiernos para solventar los gastos que requiere cada teatro para adecuarse a las medidas sanitarias necesarias.

"Ha sido muy complicado para este sector; hay países que hacen este esfuerzo, pero implica una inversión enorme en cuestiones de seguridad, me tocó hacer un concierto en Zaragoza, España, estaba a 25% de su capacidad con control de temperatura a la llegada, uso la mascarilla dentro del teatro, igual con controles en los artistas para garantizar su seguridad".

Aunque el tenor agradece la oportunidad que ha tenido de trabajar en espacios contralados y seguros, expresa que sí siente temor de contagiarse, pero tiene el compromiso con su público de brindar entretenimiento.

"Hay tantos artistas, músicos, cantantes, actores que de la noche a la mañana se ven sin su sustento, ha sido súper complicado; afortunadamente yo doy muchas gracias a Dios por esta posibilidad de seguir trabajando y de estar en los escenarios, para que el público que quiera disfrutar de nuestro trabajo tenga la posibilidad de hacerlo a través de las plataformas", comenta.

Por el momento el cantante promociona su colaboración con Lore Watty, en el tema "Nadie como tú", composición de Francisco Céspedes, que ya está disponible en todas las plataformas digitales, se trata de una canción en donde olvida de su estilo y canta pop.