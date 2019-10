Subastan Himno Nacional que ensalzaba a Santa Anna e Iturbide

En el siglo XIX, tras el final de la Independencia de México, surgió la iniciativa porque el país tuviera un himno más allá de canciones que representaran la alegría del triunfo del movimiento insurgente. Sin embargo, fue hasta 1854 que, en el Teatro Nacional, se interpretó por primera vez el Himno Nacional Mexicano, escrito por Francisco González Bocanegra con la composición de Jaime Nunó.

Hoy esa letra surgida con motivo de un concurso al que convocó el expresidente Antonio López de Santa Anna, luego que el pianista austriaco Henri Herz no realizara una composición que había prometido, forma parte de una subasta que se llevará a cabo el 9 de octubre en Morton.

Aquellas letras inspiradas en Guadalupe González del Pino y Villalpando, musa y novia del autor del Himno, tienen un valor estimado entre 40 mil y 50 mil pesos. El ejemplar contaría con unas estrofas en las que se ensalzaban al exmandatario y al primer emperador de México, Agustín de Iturbide, y que con la posteridad fueron eliminadas por razones de carácter político y descontento de los mexicanos.

Entre los versos se indicaba sobre el primero: "Del guerrero inmortal de Zempoala / te defiende la espada terrible, / y sostiene su brazo invencible / tu sagrado perdón tricolor"; del segundo, "Si a la lid contra hueste enemiga / nos convoca la trompa guerrera, / de Iturbide la sacra bandera / ¡Mexicanos! valientes seguid".

Curiosamente, la primera vez que el Himno Nacional se entonó, el 15 de septiembre de 1854, en el lugar, que posteriormente fue derribado para dar paso muy cerca al actual máximo recinto cultural, el Palacio de Bellas Artes, Antonio López de Santa Anna no estuvo presente.

Por la ausencia del exmandatario es que no se consideró oficial y obtuvo su carácter de importancia cuando se volvió a entonar, pero en esa ocasión frente al también militar que gobernó la nación en cerca de 11 ocasiones.

Al año siguiente, en 1855, los liberales ascendieron al poder y el Himno Nacional de Francisco González Bocanegra y Jaime Nunó quedó silenciado, volviendo a sonar en las ceremonias oficiales hasta que Porfirio Díaz comenzó su administración.

Si bien la letra original del Himno Nacional Mexicano será subastada el 9 de octubre, un fragmento de la partitura original de Nunó ya fue subastado por Morton y superó su precio estimado (de entre 35 mil y 50 mil pesos) para venderse en 80 mil pesos.

El texto de Francisco González Bocanegra estará en exhibición en Cerro de Mayka 115 esquina Sierra Paracaima en las Lomas de Chapultepec. Cuenta con el lote 187 de la Subasta de Libros y Documentos de Historia de México.