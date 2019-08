Subastarán plano de la Catedral Metropolitana

Ciudad de México.- El próximo miércoles 29 de agosto será subastado en Ciudad de México, a través de la casa Morton, el plano original con que fue construida la Catedral Metropolitana hace 450 años por mandato del rey Felipe II de España.

"Su valor histórico se basa en la conquista. Estos planos son del año 1569 y su valor radica en que los españoles llegaron, conquistaron a los mexicas y esta es al unión de dos culturas que crearon una nación", dijo a Efe Antonio Villa, especialista en libros y documentos de la casa Morton.

Aseveró que "con la construcción de esta catedral va creciendo esa nación que es ahora nuestra identidad como México".

DISEÑO

El plano de los cimientos, valuado en 39.000 dólares, fue diseñado por el arquitecto vasco Claudio de Arciniega por pedido del segundo virrey de la Nueva España, Luis de Velasco, quien reconoció su trabajo por haber hecho un monumento relativo a la muerte de Carlos V en la capital mexicana. Desde 1544 hubo cédulas para que se hiciera una catedral, pero tuvieron que pasar 25 años para que se decidiera hacer un recinto como el de Sevilla, España, pero la geografía evitó el cometido.

"Trataron de hacer una catedral como la de Sevilla, muy grande, muy ostentosa pero por cuestiones de la tierra no se podía hacer. Por el suelo muy fangoso no podía ponerse mucho peso y por el costo no se podía sustentar. Se pidió al arquitecto Claudio de Arciniega que lo hiciera acorde a las posibilidades del momento y del suelo", explicó el experto.

EDIFICACIÓN

Antes de la edificación del sitio religioso, considerado el más antiguo de su tipo en Latinoamérica, ya existía una catedral primitiva que fue ordenada por el conquistador Hernán Cortés en 1525, pero "se fue haciendo muy pequeña para lo que era la intención de la evangelización de los indios".

De acuerdo con Villa, el plano -de 57 por 42 centímetros restaurado en una ocasión, que muestra cinco naves, 14 capillas y cuatro torres- fue modificado en 1622 por el arquitecto extremeño Juan Gómez de Trasmonte debido a que las dos torres del norte no se construyeron.

CAPILLAS Y TORRES

"Se consideraron 14 capillas, que contamos hoy, con cuatro torres pero solo se construyeron dos, que son las que dan a la Plaza de la Constitución. Las otras dos torres que están hacia el norte no se construyeron. Esa fue la modificación, donde las capillas que están hacia el norte fueron las que se ampliaron, donde está la Sala Capitular y la Sacristía Mayor", refirió el experto. Además el documento muestra en la esquina superior izquierda la firma del Secretario de la Inquisición de México, Pedro de los Ríos, y al reverso la rúbrica del notario Sebastián Vázquez.