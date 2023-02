“The Day I Saw You”, exposición colectiva de retratos en el Museo Leonora Carrington

The Day I Saw You, es una exposición de la Fundación AMMA (Amparo y Manuel), la cual tiene como objetivo de dar a conocer a artistas con enfoque en gran medida, en el arte contemporáneo, además de fomentar proyectos artísticos y culturales, así como el coleccionismo en nuestro país.

Los mismos, inspirados en gran medida por el legado de Manuel Espinosa Yglesias, quien fuera por largo tiempo director de Bancomer, coleccionista y promotor de la cultura en México.

A través de una perspectiva surrealista, dicha exposición colectiva, reúne una serie de retratos de la colección de la propia fundación, obras de artistas de talla internacional que plasman su concepción del retrato en técnicas que van desde la pintura al bordado textil.

En este mismo sentido, la muestra de arte está conformada por obras de artistas consagrados y emergentes como Chantal Joffe, Gottfriend Helnwein, Grayson Perry, el colectivo japonés Nerhol, entre otros que, a través de sus creaciones, abordan temas como la vida cotidiana, las experiencias y la subjetividad de las personas.

La exposición se encuentra en el Museo Leonora Carrington de San Luis Potosí, y la podrás disfrutar hasta el próximo día 19 del presente mes; la entrada es gratuita.

Así que aprovecha y date la oportunidad de visibilizar enfoques y formas de ver el arte, a través de la mirada de diversos y muy variados modos de pensar, donde la creatividad y subjetividad de reconocidos creadores en distintas partes del mundo, llevará al máximo tu imaginación, con obras que no dejan de lado el enfoque surrealista propio del recinto.