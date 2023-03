Trabajadores cierran el MUNAL; acusan hostigamiento laboral

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 10 (EL UNIVERSAL).- El personal de base que trabaja en el Museo Nacional de Arte (Munal), entre los que se incluye personal administrativo, de difusión y promoción cultural y personal de seguridad, tomaron este viernes las instalaciones del recinto. El museo se encuentra cerrado al público.

En entrevista, Víctor Velázquez, promotor de difusión cultural del Munal, explicó que, en días recientes, las autoridades del museo decidieron quitar la hora de comida a los trabajadores, por lo que detonó el malestar, especialmente a los trabajadores de seguridad.

Además, acusan de hostigamiento laboral a la administradora del recinto, Susana Ugalde Salazar, particularmente a los custodios.

Velázquez señaló que, debido a la falta de pago a personal de seguridad desde el año pasado, la plantilla de custodios pasó de 70 a 30 trabajadores para todo el museo.

Por dicha situación, señaló Velázquez, algunas salas del Munal no abren al público, ya que no hay personal que las vigile. "El museo se está abriendo con muy pocos custodios, hay muy pocas salas abiertas, eso podría ocasionar que se roben piezas o cuadros porque no hay suficiente personal".

A su vez, sostuvo, el museo se encuentra sin mantenimiento, por lo que hay zonas que podrían dañarse si no se atienden de forma inmediata.

El funcionario sostuvo que la toma de las instalaciones se extenderá hasta que las autoridades del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) atiendan las demandas y despidan a Ugalde Salazar.

Por su parte, Pedro Fuentes Burgos, subdirector General de Administración del INBAL, señaló que la medida de prohibir las horas de comida se debe a que algunos trabajadores del Munal sólo llegan a firmar y se salen por horas, por lo que no están respetando los horarios laborales.

Agregó que la postura del INBAL es el dialogo y la solución inmediata de la problemática y respetarán la toma de las instalaciones, pero tomarán medidas jurídicas en contra de los quejosos por no cumplir con las prestaciones de sus servicios.