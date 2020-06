Tras polémica de J.K. Rowling, autores renuncian a agencia literaria

Escritores colegas de J.K. Rowling han decidido renunciar a la The Blair Partnership luego que la agencia literaria a la que pertenece la autora de "Harry Potter" no manifestara su posición de respeto a los derechos de las personas transgénero.

Recordemos que hace unas semanas la autora hizo una manifestación que provocó la molestia de las personas al asegurar que hay una palabra para llamar a las "personas que pueden menstruar", negando así a los integrantes de la comunidad LGBT+.

Drew Davis, Ugla Stefanía Kristjonudottir Jonsdottir, Fox Fisher y otros autores que prefirieron permanecer en el anonimato fueron los que se manifestaron en contra de la agencia literaria.

Los autores firmaron un documento en el que dieron cuenta de los motivos de su renuncia. En él indicaron que luego de los comentarios públicos de J.K. Rowling hacia los transgénero, se pusieron en contacto con The Blair Partnership para hacerle una invitación para dar cuenta de su postura sobre los derechos e igualdad a la comunidad trans.

No obstante, luego de pláticas entre las dos partes, los autores consideraron que no podían comprometerse con ninguna acción que fuera apropiada y significativa.

En el informe indicaron que mantienen su solidaridad con los trabajadores que forman parte de la comunidad LGBT+ que están dentro de todas las áreas de la publicación porque con su duro trabajo hacen que haya una diversidad de voces para hacer frente al reto de la homogeneidad en la industria editorial.

Los manifestantes indicaron que los agentes y editores necesitan crear plataformas para grupos minoritarios para realizar cambios sustanciales dentro de la cultura. "La representación se debe extender a la representación real y auténtica de la diversidad de voces".

Los autores indicaron en la misiva que las mujeres trans también son mujeres, así como los hombres trans son hombres y, las identidades no binarias, son completamente válidas.

El grupo realizará una donación colectiva a Shakti Women's Aid, una organización no gubernamental que apoya a las mujeres de grupos minoritarios que son o han sido víctimas de abuso doméstico.