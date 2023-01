UASLP presenta el libro "Cien años de autonomía"

El Centro Cultural Universitario "Caja Real" fue la sede para la presentación del libro "Cien años de autonomía", en el que se relatan los inicios de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).

Cynthia Valle Meade, explicó que el libro"Cien años de autonomía", es una es un compendio de la posición en la que se encuentra actualmente en la institución y las condiciones de todo este siglo de historia, y fue editado "para que sea exquisito leerlo".La redacción del libro involucra testimonios y experiencias de diferentes involucrados en las tareas universitarias desde diferentes perspectivas, que incluyen las diferentes visiones de la autonomía, su significado y su punto de vista como estudiantes o como profesores.Precisa que además, se puede ver en el libro una serie de fotografías actuales que están de Alejandro Espiricueta o Daniel Díaz, quienes también plasman algunas fotografías que permiten dar un paseo por la universidad a través de esta fotografía, y con los textos que escriben universitarios. Explicó que el libro es un espacio donde los escritores todos con funciones o participación clave en la Universidad, cuentan su sentir y su experiencia en la universidad, o su pensamiento sobre la autonomía.En los testimonios hay una redacción testimonial de una estudiante indígena, otro desarrollo de redacción en el tema de la mujer y escritos de estudiantes desde el ámbito de sus experiencias como participantes.También hay profesores de las diferentes áreas de conocimiento de la Universidad, otros profesores que realizan su trabajo diario en el interior del estado y ex rectores, algunos doctorados honoris causa como Enrique Cabrero, ex alumno universitario, o el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México Enrique Luis Graue Wiechers, el ex director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Francisco Marmolejo y otros testimonios de la educación superior.La edición añade una serie fotografías "que hace que esto sea pues mucho más exquisito tener el libro".

En el libro participaron Enrique Cabrero Mendoza, Doctor Honoris Causa por la UASLP; Yolanda Rangel Espinosa, profesora investigadora de la Facultad de Enfermería y Nutrición; y Carlos Ernesto Arcudia Hernández, profesor investigador de la Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca (FEPZH).

El rector Alejandro Zermeño Guerra, agradeció a la comunidad universitaria, exrectores, integrantes del Consejo Directivo Universitario, académicos y personal administrativo, la presencia en ese evento enmarcado en los festejos del centenario de la autonomía.

Enrique Cabrero Mendoza reconoció a los involucrados en la idea del libro. Manifestó que el mundo y las tecnologías, cambian, pero nada sustituye al libro y más con una edición de una gran calidad, con fotografías que evocan diversos momentos. "Es un libro que se disfruta y es un activo importante para los universitarios tener este testimonio de los cien años de autonomía".

Yolanda Rangel Espinosa, destacó que la obra rebasa lo histórico y lo institucional e instala al lector en el plano de lo íntimo y emotivo.

"Escriben profesores eméritos que han aportado al desarrollo de las universidades, también estudiantes, alumnos y alumnas, exalumnos, docentes e investigadores. Es un libro fantástico con el que se engancharán al leerlo, sobre todo, por su fotografía de los edificios, espacios, y de las personas que construimos diariamente la Universidad".

Carlos Ernesto Arcudia Hernández, aseguró que "Cien años de autonomía" se debe convertir en una lectura obligada para las y los universitarios, y en automático se instalará la identidad universitaria y el compromiso de honrar esa distinción.

"Cien años de autonomía" está constituido por tres apartados. Se encuentra a la venta en la Librería Universitaria, al público en general con un costo de 700 pesos.