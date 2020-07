Ubican en museo de EEUU cuadro de Frida Kahlo reportado como robado

Desde el día que la pintura Yo y mis pericos, de Frida Kahlo, salió de la casa de la artista en la calle de Londres, Coyoacán, nunca más regresó a México. Por eso, entre otras razones, resulta inverosímil la historia de que la obra, pintada por Kahlo en 1941, fue robada hace unos días en la colonia San Miguel Chapultepec, de esta Ciudad de México.

Es inverosímil también porque Yo y mis pericos, la pintura que supuestamente robaron a un "coleccionista de arte" que interpuso la denuncia ante la Fiscalía de la CDMX, se encuentra hoy en el Museo Whitney de Nueva York, al que fue prestada para ser exhibida en Vida Americana, exposición que se inauguró en febrero, y que no está abierta al público porque la pandemia por Covid-19 obligó al cierre de museos.

La pintura continúa en ese recinto neoyorquino; es más, ese cuadro nunca ha salido de Estados Unidos desde 1941, así lo confirma Mireya Escalante, curadora de la colección Stream, dueña de la obra desde el mismo año de su creación, cuando Mattilda Geddins Gray vino a México a conocer al "pintor famoso" que había atrapado a Rockefeller.

Mireya Escalante precisa que la familia vino al país para que Diego retratara a la joven Mattilda y entonces encontraron que la esposa del pintor era genial. Compraron la pintura de Frida y varias de Rivera.

Aunque la pintora hizo otros cuadros con pericos "todos esos cuadros tienen una ubicación muy clara" y "no hizo una versión de la misma", confirma el curador e investigador Juan Coronel Rivera.

La denuncia. La Fiscalía local (FGJ-CDMX) hoy investiga el robo del cuadro de Kahlo, así como el de una pintura de Rufino Tamayo, ambos en hechos ocurridos en la vivienda de un supuesto coleccionista de arte, en la colonia San Miguel Chapultepec. De acuerdo con la denuncia del hombre, una pareja entró a su casa, lo "gotearon" y perdió el conocimiento; dijo que cuando despertó se percató que no tenía las obras de arte, así como platería, joyas y dinero.

Según la indagatoria, los hechos ocurrieron el 28 de junio, cuando un hombre y una mujer se presentaron en la casa, supuestamente para comprar los cuadros ofrecidos en venta; el denunciante aseguró que los había dejado pasar pues "estaban bien vestidos"; añadió que pasada una media hora, y tras beber alcohol, él perdió el conocimiento.

La FGJ-CDMX solicitó al propietario documentos que avalaran la legal procedencia de las piezas, y el denunciante alegó que las obras —según dijo, valuadas en 7 millones de dólares— las obtuvo de una herencia familiar.

Aunque los especialistas han documentado cuántas son y dónde están las obras de Frida Kahlo, es frecuente que aparezcan pinturas de la artista que muchos quieren negociar —el antecedente más reciente es el de La mesa herida, que se ofertó en España recientemente.

Acerca de la situación de estas obras de Frida Kahlo y Rufino Tamayo, supuestamente robadas, EL UNIVERSAL buscó información con el Instituto Nacional de Bellas Artes. Juan Carlos Pereda, subdirector de colecciones del Museo Tamayo, dijo que no se tenían datos de la obra de Tamayo que se alega que fue robada. "Sin la información sobre el cuadro, el nombre y lo que implica, bordamos en el vacío", señaló.