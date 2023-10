UE, literatura contemporánea y Raúl Padilla, en la FIL de Guadalajara

La literatura contemporánea de figuras como Elia Barceló, Elísabet Benavent, Piedad Bonnet, María Dueñas, Morgana Kretzmann, Andrés Neuman, Pascal Quignard, Julia Quinn, Élmer Mendoza, Sergio Ramírez, Angelo Tijssens, Margarita García Robayo, Antonio Muñoz Molina, Jordi Sierra i Fabra y Tatiana îbuleac, encabezan la presencia de 650 escritores de 45 países y 33 lenguas distintas, que serán los protagonistas de la 37 edición de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, que se realizará del 25 de noviembre al 3 de diciembre próximos, teniendo como Invitada de Honor a la Unión Europea.

Al presentar el programa general de esta edición que estará en su totalidad dedicada en honor de Raúl Padilla López, su fundador y presidente fallecido en abril pasado, Marisol Schulz, directora de la FIL, aseguró que la inversión de esta edición espera salir en números como lo hicieron desde el año pasado, y estiman que saldrán "tablas". La inversión es de 102 millones 581 mil de pesos y esperan ingresos por 101 millones de pesos."Tenemos una pequeña utilidad, vamos bien casi estaremos tablas, es una feria que está recuperado los niveles que tuvimos, después de 2019 la parte financiera de la feria se vio muy afectada. El año pasado ya salimos con números negros y lo mismo esperamos este año. Tenemos auspicios de gobiernos locales, no tenemos auspicio del gobierno federal", aseguró la directora de la Feria que este año tiene como invitadas especiales a la poeta mexicana Coral Bracho, quien es la ganadora del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2023, y la gran escritora italiana Dacia Maraini, quien será la responsable de abrir el Salón Literario Carlos Fuentes y recibirá, de manos de Silvia Lemus, la medalla que lleva el nombre del autor de La región más transparente.El rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, reiteró que como cada seis años que hay un proceso de sucesión presidencial en México, la FIL se vuelve un punto de encuentro y en esta no será la excepción, pero además insistió que la Feria es divers ay abierta a todos los pensamientos e ideologías.Dijo que eso ha sucedido en todos los procesos y no será la excepción. "Yo ya giré invitaciones tanto a la doctora Claudia Sheinbaum como a Xóchitl Gálvez, que son las dos precandidatas que visiblemente serán candidatas y están invitadas. Estamos ya en comunicación para que puedan venir en el formato que que ellas y su equipo tengan", dijo Villanueva Lomelí, quién dijo que muchos de los candidatos generalmente vienen con algún libro; y recordó que en el pasado periodo de elecciones presidenciales, casi todos los candidatos tenían un libro que presentar."Están invitados y si en el camino hay más aspirantes a la Presidencia de la República estarán invitados todos, la idea de la FIL siempre ha sido es que sea un foro plural, entonces tanto la gente del frente, como la gente de la Cuarta Transformación están totalmente invitados. ¿Cuál será la presencia concreta? Todavía no lo sabemos, pero en muchas mesas de debate que de FIL pensamiento hay gente invitada de todas las expresiones y esperemos que haya mucha presencia de todos, la idea es que entre más plural sea la feria por nosotros mucho mejor, y eso es lo que lo que aspiramos que vengan todos y todas", afirmó el rector de la UdeG, quien espera que para la ceremonia inaugural en noviembre todas las autoridades federales, estatales y locales estén en el presidium, al menos él ya ha girado las invitaciones, y espera que no haya marchas ni manifestaciones del gobierno estatal, como ocurrió el año pasado.Ricardo Villanueva Lomelí, dijo que Gálvez y a Sheinbaum están invitadas desde la semana pasada, pero todavía no están confirmadas, esperemos que ambas confirmen, "hasta ahorita están en estatus de invitadas, pero no ha habido confirmación". Dijo además que es parte de los varios temas que abordarán, como cada año, en el programa FIL pensamiento, que ofrecerá cerca de 60 actividades en la que participarán 262 intelectuales, especialistas y pensadores.Cómo parte de los premios y homenajes que cada año se entregan durante la FIL, este año se encuentra el Homenaje al Mérito Editorial para Margarita de Orellana y Alberto Ruy Sánchez, en tanto José Porfirio Tamez Solís recibirá el Homenaje al Bibliotecario y José María Murià tendrá el Homenaje al Bibliófilo. El Homenaje de Caricatura La Catrina, será para el dibujante argentino Juan Matías Loiseau, mejor conocido como Tute, y el Homenaje ArpaFIL para la arquitecta mexicana Tatiana Bilbao, entre otros.Por su parte, el embajador de la Unión Europea, Gautier Mignot, dijo que a Unión Europea se regirá por el lema "Construyendo una Unión de Culturas" y busca propiciar el diálogo, suscitar intercambios culturales, reforzar el conocimiento mutuo y establecer colaboraciones artísticas y profesionales a largo plazo con América Latina, a través de la participación en la FIL, q dónde llegará con 70 escritores invitados de los 27 países que la conforman --además de Ucrania a la que ha invitado y participarán dos escritores--, así como un amplio programa artístico y cultural.El pabellón de la Unión Europea tendrá mil,130 metros cuadrados y una arquitectura inspirada en los valores de sustentabilidad, inclusión, digitalización, hospitalidad y economía circular.