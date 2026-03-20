V CONGRESO NACIONAL DE LA POESÍA EN EL CEART

El V Congreso Nacional de la Poesía se realizará este 20 y 21 de marzo en el Centro de las Artes de San Luis Potosí (CEART), coordinado por la Academia Nacional e Internacional de Poesía, con un programa que incluye lecturas, charlas, ponencias y talleres abiertos al público en el marco del Día Mundial de la Poesía.

El encuentro reúne a poetas, docentes, promotores culturales y personas interesadas en la escritura, con una agenda que combina actividades formativas y espacios de participación.

La intención es generar intercambio entre distintas formas de entender y practicar la poesía, sin limitarse a un solo perfil de asistentes. Las actividades del día de hoy inician con una lectura de poesía en la Escuela Secundaria General Graciano Sánchez Romo, coordinada por Nubia Idalia López Romero.

Más tarde, la inauguración se llevará a cabo en Plaza Centenario del CEART, seguida de la charla "Poesía e imaginación", a cargo de Jeanne Karen. La jornada incluye lecturas a micrófono abierto y un intermedio musical con Efrén Romero.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Para mañana sábado, el programa arranca con la charla "Poetas potosinos", impartida por Víctor Manuel Espinoza.

Después se desarrollan actividades simultáneas como la ponencia sobre colecciones de poesía en bibliotecas, con Saúl Castro y David Octavio, además del taller "Tallereando la Poesía" dirigido por Silvia Margarita Vázquez Torres y una sesión del taller de "Creación literaria" impartido por Alexandro Roque.

El congreso cierra con una sesión de clausura al mediodía

del sábado.

La programación plantea un recorrido por distintas formas de acercarse a la poesía, desde la lectura hasta la discusión sobre su circulación en espacios educativos, con acceso libre en todas las actividades.