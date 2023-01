Vargas Llosa, sobrepasado por el morbo mediático por Isabel Preysler

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 11 (EL UNIVERSAL).- El premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, no ha logrado parar el interés mediático que actualmente lo rodea desde que comenzó su relación amorosa con la socialité Isabel Preysler, de quien oficialmente se separó en diciembre pasado. Ajeno al mundo del espectáculo y de la prensa del corazón, el escritor y ensayista no ha encontrado la manera de detener todo lo que se dice sobre él desde que la exesposa de Julio Iglesias filtró que es un hombre supuestamente muy celoso.

Sin embargo, el círculo íntimo de Vargas Llosa ha defendido a capa y espada al laureado novelista, ya que consideran que fue poco amable que Preysler ventilara su ruptura señalándolo como culpable. Ahora, se sabe que ella quiere demandar a quien pretenda dañar su imagen.

Frente a este escándalo que no ha perdonado posición social ni intelectual, Mario Vargas Llosa fue cuestionado sobre la posibilidad de que regrese con la que fue su esposa durante 50 años, Patricia Llosa, a la que dejó para irse a los brazos de la famosa filipina, debido a que su hijo Álvaro filtró a redes sociales unas fotos de sus papás en Perú, donde la expareja se reunió antes de que Isabel revelara su ruptura.

"No tengo ninguna declaración que hacer", dijo el escritor frente a un grupo de reporteros que lo esperaban afuera de su casa para saber si hay posibilidades de que regrese con su exesposa. Caminando con el apoyo de un bastón, Mario Vargas Llosa, de 86 años, sigue intentando pasar desapercibido y abrirse camino entre micrófonos y cámaras de video.

El diario español "El Economista" informó que es muy probable que Mario Vargas Llosa se mude a Perú, su país natal, para pasar los últimos años de su vida.

"La cuestión de fondo viene del virus. Cuando llega y a él le da tan grave que está varios días en la UCI y a punto de ir a paliativos, los hijos vienen porque creen que se muere. Mario estaba realmente mal y en el momento en que se recupera piensa que no se quiere morir aquí (España)", comentó Jiménez Losantos, amigo del escritor. "Quiere ser recordado como premio Nobel, no como el padrastro de Tamara. Y surge el asunto de volver a los orígenes cuando te ves mal. No se quiere morir aquí".