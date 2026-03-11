Versos en el Jardín "Mujeres y poesía"
El Museo Francisco Cossío presentará una edición especial de "Versos en el Jardín. Micrófono abierto para poetas" con la temática "Mujeres y poesía", se realizará el jueves 12 de marzo a las 19:00 horas.
El encuentro estará coordinado por Margarita Díaz de León y plantea un espacio dedicado a la lectura y a la expresión poética.
La sesión propone un diálogo en torno a las voces femeninas dentro de la literatura, a partir de la participación de autoras y del intercambio entre quienes asistan al micrófono abierto.
"Versos en el Jardín" funciona como un foro que reúne a poetas con trayectoria y a nuevas voces interesadas en compartir su trabajo. Cada edición permite que los participantes presenten textos propios frente al público en un formato cercano que favorece la escucha y la conversación en torno a la poesía.
La jornada se desarrollará en el jardín del museo y mantendrá el formato participativo que caracteriza al programa. Quienes deseen leer podrán integrarse a la dinámica del micrófono abierto, mientras que el público asistente tendrá acceso a las lecturas y al intercambio con las y los autores presentes.
Las personas interesadas en asistir o participar pueden registrarse a través de las redes sociales del Museo Francisco Cossío.
El evento tiene entrada libre y cupo limitado, además forma parte de las actividades culturales del recinto y busca reunir a la comunidad literaria en una velada dedicada a la lectura y circulación de poesía.
