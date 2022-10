"Violencia forma parte de la sociedad mexicana": Arturo Pérez-Reverte

A-AA+

"Las revoluciones son necesarias, hay que llevarlas a cabo para que los de arriba estén atentos, para que, al menos al momento de dormir, no estén tranquilos porque saben que si fallan, el pueblo podría quitarlos", es la frase con la que el escritor español Arturo Pérez-Reverte define las revoluciones y presenta su nueva novela, Revolución, de Editorial Alfaguara.

En la presentación de la obra, realizada ayer en el Sanborns de los Azulejos, ubicado en el corazón del Centro Histórico, lugar que Reverte menciona constantemente en su nueva obra, el autor confesó que leyó a clásicos de la literatura mexicana para adentrarse en el personaje de Francisco Villa, entre ellos a Juan Rulfo y Paco Ignacio Taibo II.

Revolución narra la historia de Martín Garret Ortiz, un joven ingeniero español que llega a México para trabajar en una mina. Una mañana cualquiera, la detonación de un arma de fuego atrae su atención y termina por despertar en él un instinto latente y una curiosidad inusual.

El protagonista de la historia sufre una serie de hechos que lo presentan como un hombre inocente e ingenuo, sin embargo, poco a poco evolucionará hasta convertirse en un hombre con poder, valiente y sin temor a enfrentar la muerte.

En el camino, el protagonista terminará, de forma casi increíble, por sumarse al ejército revolucionario de Pancho Villa. En este turbulento viaje, al lado de otros protagonistas, el personaje principal experimentará duras vivencias, dificultades repletas de dolor que mostrarán al lector los sufrimientos de la guerra y los pesares del desamor.

Sobre el personaje de Pancho Villa, Arturo Pérez-Reverte explicó que, desde su análisis y estudios de la Revolución Mexicana, Villa encarna las peores cualidades del hombre mexicano.

Y explicó que son justo esas características las que distinguen la personalidad del caudillo mexicano.

"Vemos en Pancho Villa elementos que todavía arrastran los mexicanos, que son característicos de la sociedad mexicana, tal como el hombre con orgullo, indomable, mujeriego, mucho de eso se ve reflejado en distintos personajes que construyo en mi obra", dijo.

"Me parece curioso que en México, incluso los más malvados, tienen motivos, los asaltantes tienen motivaciones, aquél que te roba el celular y está a punto de pegarte un tiro tiene sus propias justificaciones, es algo que no puedo dejar de reflexionar", comentó.

El también autor de La Reina del Sur (2002) explicó que los lugares en los que se desarrolla su historia fueron inspirados en distintos puntos emblemáticos de la ciudad, entre los que destacan algunas cantinas en el barrio de Tepito y cafés en la calle Madero, entre otros.

Para el escritor español, México atraviesa un estado permanente de violencia. Dijo que no es como en otros lugares del mundo donde la violencia y la guerra ocurren de forma repentina, en episodios. "En otros lugares, la violencia se presenta en forma de 'estallidos', aquí en México se presenta en un estado permanente, la violencia forma parte de esta sociedad".

Para Pérez-Reverte, Revolución representa una conclusión sobre sus estudios y reflexiones del país. Indicó que la novela La Reina del Sur fue un primer acercamiento a la cultura de la violencia y guerra que domina a México. "Escribir este nuevo libro fue, en cierto sentido, un balance, una rendición de cuentas; puede parecer que a veces hablo muy mal de México, siento que lo puedo hacer porque lo considero mi hogar, así como los mexicanos sienten que España es su hogar y pueden expresar libremente lo que sienten".

El escritor explicó que parte de su experiencia es crear historias que logren conectar con los lectores, por lo que se permitió utilizar algunas licencias literarias, en este caso, especificó, un uso correcto del español.

"En México se ha adquirido una especie de moral hipócrita que deriva de Estados Unidos; la lengua española está llena de complejidades, debemos nombrar las cosas por su nombre, un vaso es un vaso, un niño es un niño, una hembra es una hembra; por fortuna, mis lectores me han salvado de la cultura de la cancelación, pero estoy seguro que a un escritor joven le puede suceder eso", reiteró el autor español.

Pérez-Reverte, escritor que se desempeñó como periodista de guerra en distintos conflictos, afirmó que su nueva obra es un "viaje por el comportamiento de los seres humanos en medio de la Revolución Mexicana".