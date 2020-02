Zona MACO en México

La feria de arte contemporáneo Zona MACO, la más importante de Latinoamérica, une por primera vez todas sus propuestas en la Semana del Arte para atraer más visitantes.

"Por primera vez estamos haciendo ahora Zona MACO Foto y Salón, que habitualmente se hacían en septiembre, para juntarlo con Zona MACO Diseño y Arte Contemporáneo. de esta manera ofrecemos a los visitantes distintas opciones y juntamos a los públicos que venían en septiembre y en febrero para hacer la Semana del Arte en Ciudad de México", explicó a Efe Zélika García, fundadora de la feria.

Más de 210 galerías y expositores nacionales e internacionales se reunirán en el Centro Citibanamex de la Ciudad de México para promocionar el coleccionismo y la cultura del arte, en esta fiesta del arte fundada por García, emprendedora y especialista en arte originaria de la norteña ciudad de Monterrey.

La unión hace la fuerza y la emprendedora aseguró que ya está siendo un éxito por lo que a partir de ahora harán las cuatro ediciones de la fiesta siempre en fechas y lugares coincidentes.

"Esperamos que este cambio de juntar las cuatro ferias en la Semana del Arte Zona MACO traiga mayor número de visitantes y más oferta cultural en la Ciudad para que cada vez vengan más personas del extranjero. Ya vienen muchísimas pero queremos que vengan más", sentenció la experta en arte.

INTERACTUAR

En general, el público en el Centro Citibanamez se percibió este miércoles entusiasmado ante la posibilidad de visitar, comprar y admirar obras de arte de múltiples disciplinas. Lo mismo expresaron los galeristas.

"Creo que es interesante ver cómo interactúan las cosas cuando se juntan y cada sección está ganando al estar alrededor de otras", explicó a Efe Alma Saladin, de la galería guadalajara90210, partícipe de "La casa de la informalidad", una instalación de la sección

Nuevas Propuestas.

En este lugar tan particular cercado con una verja en forma de pequeña cabaña, se pueden ver y comprar prendas de ropa, carteles, objetos decorativos, fotografías o libros.

"Es una instalación colectiva que hicimos entre 10 espacios, de México y algunos de afuera. (...) El objetivo es experimentar y hacer cosas juntos, compartir una estética comun, ideas, etcétera", explicó.

ESPACIO PARA

LOS INVISIBILIZADOS

"(Esta unión) Es algo positivo ya que yo creo que permite ver qué tan multifacética pueden ser el arte y la creatividad", dijo a Efe Denisse Ariana Pérez, fotógrafa que presentó la exposición "Albinism, Albinism: An Exploration of Light, Nature and Albinism in East Africa".

La artista de origen puertorriqueño y residente en Copenhague trae una de las propuestas que pretenden hacer visibles a colectivos tradicionalmente invisibilizados, en este caso las personas africanas con albinismo.