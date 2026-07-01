Cabildeo bajo la lupa > Nombramiento ofensivo

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En medio de un clima enrarecido por las revelaciones mediáticas sobre la posibilidad de que funcionarios de la 4T estén en la mira del gobierno de Estados Unidos, ávido de cabezas que demuestren que altas figuras de Morena y sus aliados están involucrados con actividades delictivas, el gobierno potosino se despertó ayer en una tormenta.

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Reforma, un diario con el que existe la percepción de que le da al gobierno potosino una cobertura mucho menos incisiva que la que tenía hace años, reveló que éste firmó contratos con consultores cercanos al presidente Donald Trump y con experiencia en personajes polémicos, urgidos de un cabildeo que aplacara los ánimos punitivos de los estadounidenses.

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El descubrimiento le pega al gobierno potosino por dos circunstancias. Una de ellas es el tiempo. Los contratos, con las consultoras Drake Ventures y London Global Strategies, se firmaron a principios de mes, semanas antes de que el New York Times revelara que hay funcionarios de la 4T que buscan evadir cualquier acción de la justicia de EUA ofreciéndose como informantes, dispuestos a entregar cabezas, aun de sus correligionarios, antes que las suyas. Para eso se necesitan guías en los laberintos de poder y relaciones de Washington. Y para eso sirven los cabilderos.

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Como para comprobar esa información, por estos días surgió la filtración de un audio de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, conversando, precisamente, sobre la contratación de un servicio especializado en capear las sospechas del gobierno trumpista.

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En este escenario, evitar que a nivel local, pero sobre todo, nacional, se piense que el gobierno potosino acudió a dos consultoras estadounidenses por esta situación es ingenuo.

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A esto abonan los consultores contratados: Roger Stone, un tiburón del cabildeo político, que sabe navegar las aguas, claras y obscuras, de Washington, y al que no le importan los antecedentes de sus clientes. La otra cabildera es Diane London, especialista en Relaciones Públicas y con el gobierno y que, en otra empresa, The Secret Weapon Agency, se especializa en el manejo de crisis políticas. Es además, comentarista en la cadena de noticias Newsmax, de corte eminentemente trumpista.

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Ambos, de la derecha más recalcitrante, lo que puede ser útil si uno se quiere acercar al gobierno trumpista, pero que no es bien visto en un gobierno nacionalista, de izquierda y que ha atacado a los rivales políticos por acercarse a intereses extranjeros.

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Quizá por eso la frialdad que se le notó a la presidenta Claudia Sheinbaum cuando tocó el tema y, sobre todo, cuando soltó que quedaba en evidencia la orientación de un gobierno viendo a quién y para qué se buscaba a un cabildero.

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¿Héctor Serrano en la comisión legislativa de atención a periodistas? El Congreso estatal no parece dispuesto a distensar la relación con el gremio.

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Es contradictorio que el autor de la ley que criminalizó el uso de la IA para fines informativos y amaga con demandas civiles a destajo contra periodistas esté en un ente pensado para orientar a periodistas que enfrenten situaciones de riesgo.

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¡HASTA MAÑANA!