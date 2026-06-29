Preocupante repunte > Plazas a consentidos

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Pues una información que debe generar alerta es que hay 419 nuevos diagnósticos de VIH registrados en 2024 y se trata de la cifra más alta de la historia reciente en San Luis Potosí.

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Por ello, en el Congreso del Estado se recibió una iniciativa para crear una ley especializada en prevención y atención integral del virus y las infecciones de transmisión sexual (ITS).

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Señala el documento que se busca establecer una política pública enfocada en la detección oportuna, el acceso al tratamiento y la reducción de la discriminación hacia las personas que viven con estas condiciones.

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La diputada Frinné Azuara Yarzábal es quien propone expedir la Ley para la Prevención Combinada y Atención Integral del VIH e Infecciones de Transmisión Sexual del Estado y su proyecto establece el acceso gratuito a pruebas de detección, tratamiento antirretroviral, atención psicológica y acompañamiento social, además de incorporar estrategias de prevención basadas en evidencia científica, campañas permanentes de detección y acciones de educación sexual integral.

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La legisladora señala que su propuesta se sustenta en el comportamiento epidemiológico del VIH en la entidad ya que de acuerdo con los datos citados en la iniciativa, entre 2014 y 2025 se notificaron 3 mil 505 casos, equivalentes al 1.9 por ciento del total nacional.

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Sin embargo, durante 2025 se registraron 354 nuevos diagnósticos; alrededor del 85 por ciento corresponde a hombres, más del 95 por ciento de las infecciones está relacionado con la transmisión sexual y cerca de tres de cada diez personas continúan siendo diagnosticadas en etapas avanzadas de la infección, pese a que ese año se realizaron más de 15 mil pruebas de detección.

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Por ello, entre los cambios que plantea la legislación destaca el reconocimiento del principio Indetectable igual a Intransmisible (I=I), mediante el cual el Estado asumiría como criterio oficial la evidencia científica que establece que una persona con VIH que mantiene tratamiento antirretroviral efectivo y una carga viral sostenidamente indetectable no transmite el virus por vía sexual.

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También se propone crear Centros Especializados de Atención Integral para VIH e ITS, así como un Consejo Estatal y un Observatorio Ciudadano para coordinar, evaluar y dar seguimiento a las políticas públicas en la materia.

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Por otra parte, el proyecto de ley de la priista también prohíbe exigir pruebas de VIH como requisito para acceder o permanecer en un empleo, ingresar a instituciones educativas, ocupar cargos públicos o participar en programas sociales.

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Se contemplan medidas para garantizar el abasto de medicamentos, fortalecer la capacitación del personal de salud, ampliar la cobertura de los servicios mediante telemedicina y destinar recursos para la implementación gradual de la nueva legislación, la cual deberá ser analizada por las comisiones del Congreso antes de ser sometida a votación.

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Y pues si ya tenian suficientes problemas ahora resulta que por presiones de los propios docentes, el área de Telesecundarias suspendió el proceso de asignación de plazas en sitios más cercanos a los de origen de los profesores con antigüedad.

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Ello luego de que los reclamos mencionaban listas de parientes, hijos, "novias" y sobrinos, como parte de quienes se beneficiarían de la asignación de lugares preferentes.

Los docentes afectados precisan que el secretario general de la Sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), debe abogar por ellos para que se les reconozca el cambio de adscripción a los sitios que piden.

Señalan los docentes que se les atravesó nada menos que el secretario de Trabajos y Conflictos del Sistema de Telesecundarias, Juan Carlos Silva Morín y quien según los quejosos, aboga ante Juan Cebrián López, el actual jefe de Departamento de Telesecundarias de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) por los favores a las parentelas en la asignación de las plazas tanto en lugares lo más humanamente cercanos al hogar de los docentes con antigüedad y méritos, como para aquellos que necesitan el nombramiento de base.

¡HASTA MAÑANA!