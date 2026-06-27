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> Peligroso fantasma > Los ausentes

Por Redacción

Junio 27, 2026 03:00 a.m.
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      Mucha atención a lo que pasó ayer en Soledad de Graciano Sánchez, en donde la disolución violenta de un bloqueo vial por falta de agua es el primer incidente violento con raíces en el enfrentamiento político entre el gallardismo, el empresario Gerardo Sánchez Zumaya y el gobierno capitalino, por la vía del Interapas.

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      La Guardia Civil Municipal de la alcaldía soledense arremetió contra colonos que impedían el paso hacia el lienzo charro Hermoso Cariño, vinculado a la familia Gallardo, deteniendo a una decena, entre ellos, la regidora morenista Dulce Galván.

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      Por supuesto que hubo roces violentos entre los inconformes y los agentes, aunque después, los detenidos fueron liberados.

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      El zafarrancho ocurrido ayer pronto generó un fuego cruzado de acusaciones. Los inconformes no tardaron casi nada en acusar al gobernador Ricardo Gallardo Cardona de represión, señalando que la acción se originó porque el bloqueo afectaba un evento celebrado ayer en el espacio charro.

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      Por su parte, la alcaldía soledense justificó la acción señalando que el bloqueo afectaba el tránsito de miles de personas hacia sus hogares. Desde luego, no mencionó al lienzo charro.

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      En cambio, no se ahorró el señalamiento contra el Interapas, al responsabilizarlo de la causa del bloqueo, la falta de agua, aunque luego reconoció que lo había solucionado, quizá porque el dato beneficiaba a su narrativa de un bloqueo injustificado.

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      Pero el propio Interapas, también por la vía del boletín, informó que el pozo había sido reparado.

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      La alcaldía soledense en su respuesta oficial, indicó que no permitiría "manifestaciones "con tinte político". 

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      Extraoficialmente, los portales gallardistas fueron veloces al vincular a algunas personas dentro de la protesta como cercanas a Sánchez Zumaya.

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      De regreso, portales antigallardistas destacaron la represión y el presunto apoyo al lienzo charro.

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      Hasta ahora, el enfrentamiento político entre las distintas facciones que se disputan la elección de 2027 se centraba en las redes. Ahora, ya pasó al mundo real. 

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      Es una llamada atención que no debe descuidarse. Los ánimos deben enfriarse, de lo contrario, la violencia política en San Luis podría ser una realidad indeseable.    

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      En los registros de precandidatos de Morena a la gubernatura potosina realizados en México, pesaron más los que no estuvieron que los que se inscribieron.

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      La dirigencia nacional del PVEM deslindó a Ruth González Silva  del registro, dando un paso más a su confirmación como la principal carta para suceder a su marido, el gobernador Ricardo Gallardo. Tampoco fue Sánchez Zumaya, que optó por el PT, Extraoficialmente, se indicó fue que Morena puso especial atención a los antecedentes polémicos del empresario.

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      Ni tampoco estuvieron las hermanas Rodríguez, Rita Ozalia y Rosa Icela, aunque los registros cierran hoy.

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      Pero por lo pronto hoy, se perfila la misma situación del 2021: una candidatura testimonial de Morena para pavimentarle el camino al PVEM.  

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