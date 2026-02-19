Cuadro de deshonor > Fentanilo: en alerta

La alta dependencia del gobierno del estado a los préstamos quirografarios, los créditos de corto plazo que, por lo mismo, no necesitan aprobación legislativa, no escapó de la atención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Esta estrategia de recurrencia de crédito rápido, de alto pago de intereses, establecida por la Secretaría de Finanzas, colocó al estado en el segundo lugar entre los estados con mayor crecimiento real de sus pasivos, por debajo de Querétaro, aunque en montos absolutos, San Luis duplica el monto contratado por el vecino estado.

Esa constante necesidad de liquidez no se explica si se recuerda que año con año, se presume un presupuesto suficiente para cubrir las necesidades del estado, y más aún, cuando se tienen en cuenta que la fuente principal de ingresos del estado, el presupuesto federal, ha estado entregando cuantiosos excedentes a San Luis Potosí.

La parte difícil de la deuda es pagarla. Y al parecer, San Luis Potosí hizo un duro esfuerzo durante 2025 para saldar esa deuda de corto plazo. El último dato de la Sefin sobre los pasivos financieros del estado, a septiembre de 2025 señala que la cuenta pendiente era de mil 695.5 millones de pesos.

Es decir, que de diciembre de 2024 al tercer trimestre del año siguiente, el estado pagó a los bancos cinco mil 364 millones de pesos. Pare efectos de comparación, la deuda bancaria del estado, que se paga a largo plazo, es de tres mil 218 millones de pesos.

La entidad podría haber saldado esa suma y librado al estado de la carga financiera, pero se optó por pagar una deuda cara.

A unos días de que se estrenó la canción que el gobierno del estado patrocina como representativa del estado, "Viva San Luis", desató la polémica. No escapó a algunos melómanos que la canción de Los Acosta tiene muchas semejanzas con una pieza de Carlos Santana, "Jingo", de 1969, que a su vez, es una versión de una canción nigeriana llamada "Jin-go-lo-ba", lanzada a fines de la década de los 50.

Además de cuestionar la originalidad de la pieza, también se deja al aire si no existe una infracción a las leyes de autor.

Pero además de estas situaciones, la canción enfrenta un reto mayor: ubicarse en el gusto de la gente y desbancar a "Acuarela Potosina" como la canción más representativa del estado.

La noticia que viene del Instituto Temazcalli sobre la detección de casos de personas intoxicadas con fentanilo prende una luz roja.

La presencia de la adictiva droga siempre ha sido negada en el estado, incluso cuando se habla de decomisos, pero el que ya haya personas tratándose por una adicción que ha devastado las calles de varias ciudades de Estados Unidos debería prender las alarmas de las autoridades.