La Auditoría Superior de la Federación prendió los focos rojos en los municipios. El último paquete de informes de las auditorías de 2024 expone que casi el 95 por ciento de los cerca de 600 millones de pesos observados en San Luis Potosí por mal uso de recursos federales..

Los reportes exponen que 19 de las 59 alcaldías presentaron anomalías por más de diez millones de pesos, pero cuatro alcaldías rebasaron con mucho ese piso: Tampacán tuvo observaciones por casi 84 millones de pesos, Catorce registró 53.1, Tanlajás se acercó a los 46 millones de pesos y Santa María del Río tuvo anomalías por 45.3 millones de pesos.

La información federal coincide en un punto con la revisión realizada por el Instituto de Fiscalización Superior del Estado en relación con los recursos estatales: las alcaldías fueron las más observadas en 2024, con 884.9 millones de pesos.

La tardanza del IFSE en publicar sus reportes de auditoría no permite conocer el dato de los ayuntamientos más observados, pero que en 2024, las alcaldías hayan generado casi mil 500 millones de pesos en dinero estatal y federal observados es un indicativo de que las alcaldías de la entidad están fallando notoriamente en el manejo del dinero público que se les encomienda.

Mención aparte merecen los diputados, que son los responsables de una observación de 23.6 millones de pesos hecha a la Sefin, relacionadas con la falta de información de contrataciones de bienes, rentas y servicios.

O sea que el Congreso también fue alcanzado por la sombra de manejos anómalos, sólo que en esta ocasión, son recursos federales.

¿Uno menos? En Guerrero, el senador Félix Salgado Macedonio anunció que se bajaba de la carrera por ser el candidato a gobernador de la 4T, incluso yendo en contra de la tendencia antinepotista de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El polémico político suriano señaló que "no está en eso", al referirse a su esfuerzo por suceder a su hija, Evelyn Salgado. De pasar a decir que el que mandaba era el pueblo, cuando coqueteaba con la postulación, ahora dice que quien ordena es Morena.

En Zacatecas, la oveja descarriada de los Monreal, el senador Saúl, es el caso contrario. Sigue pugnando por ser candidato cuando termine el sexenio de su hermano David.

El otro caso que sigue activo, ya se sabe, es el de la senadora Ruth González, propuesta del Verde para seguir en Palacio después de su marido, Ricardo Gallardo.

¿Seguirán el camino de Salgado Macedonio? Parece poco probable.

