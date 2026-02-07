Millones partidistas > Tanto para nada

El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) oficializó ayer el reparto de recursos para los partidos políticos, que en este año ascendieron a 174.1 millones de pesos.

lll

Para sorpresa de nadie, el Partido Verde Ecologista de México se llevará la tajada del león, como partido que logró la mayor votación de 2024. Recibirá 47.1 millones de pesos, el 27.60 por ciento.

lll

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El Movimiento de Regeneración Nacional tendrá a su disposición 34.6 millones de pesos, el 20.3 por ciento, con lo que ocupa el segundo sitio.

lll

La antigua primacía electoral del Partido Acción Nacional en San Luis quedó atrás al quedar relegado al tercer lugar en el desempeño electoral, y lo mismo ocurre en el aspecto financiero. Dispondrá de 28.8 millones de pesos, el 16.8 por ciento de la suma.

lll

Peor le fue a su exaliado en la pasada elección y antiguo expartidazo. El Partido Revolucionario Institucional cayó al cuarto lugar y recibirá 18.7 millones de pesos, el 10.9 por ciento de la bolsa electoral.

lll

Se le acerca Movimiento Ciudadano, que con 17.5 millones de pesos captará 10.2 por ciento.

lll

Cierran la lista el Panal, que tendrá 13 millones de pesos y el PT, que dispondrá de 11.2 millones de pesos.

lll

Llama la atención un concepto del presupuesto partidista: una prerrogativa para franquicias postales ¡y telegráficas! Obviamente, en tiempos del correo electrónico y la mensajería instantánea, se trata de actividades rebasadas y que ya casi nadie realiza.

lll

Pero para ellas, los partidos reciben 3.3 millones de pesos, repartidos equitativamente entre los siete partidos políticos, lo que les deja 473 mil 748.18 pesos para cada uno.

lll

El gasto partidista siempre se ha criticado por considerar que no se invierte en el bienestar de la ciudadanía. El financiamiento de actividades fósiles no ayuda a mejorar esa imagen.

lll

En estos días, la Secretaría de Finanzas remarcó con vehemencia que las placas conmemorativas del Mundial que sólo se otorgarían a los automovilistas que estuvieran al corriente de sus pagos del control vehicular, sin recargos o multas pendientes.

lll

Pero a los pocos días, la dependencia anuncia que concederá un "incentivo" que cancelará el 100 por ciento de las multas y recargos derivados del incumplimiento del pago oportuno de los derechos de control vehicular.

lll

El acuerdo se publicó ayer en el Periódico Oficial del Estado.

lll

O sea que la intención de que las placas futboleras fueran un vehículo para mejorar la recaudación acabó en nada.