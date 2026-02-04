Tibieza legislativa > UASLP, sin acuerdo

A destiempo y con algo de sigilo, la bancada morenista del Congreso local presentó un punto de acuerdo que, si bien no presenta una oposición abierta al recién aprobado incremento en la tarifa del transporte urbano, si cuestiona que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no respetara los parámetros establecidos en la ley en la materia, e inflara la tarifa para elevar el incremento del 3.6 por ciento al ocho por ciento.

El argumento es que la mencionada ley sólo prevé el incremento de la inflación como único indicador para estimar el alza, pero la SCT concedió a los concesionarios un alza mayor sumando dos aumentos adicionales, y no previstos por la ley, para dejar el incremento en 13.50 pesos, un peso más que el año anterior, cuando la tarifa debió quedar en 13 pesos.

Tras recibir quejas de universitarios, los diputados morenistas también señalaron deficiencias en el sistema de transporte, como unidades vetustas, que no cumplen las normas de seguridad establecidas, como botones de pánico y cámaras de seguridad y hacinamiento de pasajeros.

Y pese a que esas quejas ciudadanas calificaban el alza de ilegal, los diputados morenistas no llegan a ese extremo. En su lugar, proponen una especie de marcaje sobre los concesionarios, pidiendo a la SCT que elabore y haga público, un padrón de cumplimiento de los concesionarios a las condiciones establecidas para otorgar el servicio.

Habrá que ver qué destino tiene el punto de acuerdo, pero para llamarse defensores de las causas populares, los diputados morenistas mostraron mucha tibieza.

En la Plataforma en Transparencia de Rendición de Cuentas de la Secretaría de Educación Pública ya presenta en su página web los esquemas de algunas universidades sobre el subsidio ordinario de este año. Y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí no aparece todavía.

Lo anterior refleja que el acuerdo necesario entre la SEP y el gobierno potosino para definir las cantidades que les tocan aportar al subsidio no se ha concretado, lo que debió haber sucedido en enero.

Parece que la UASLP va a enfrentar otro año difícil en materia de finanzas.

La "Ley Gobernadora" naufragó, pero el activismo en redes de la senadora Ruth González, a quien se veía como su principal beneficiaria, no pareció verse afectado.

Y esta actividad en redes sociales, que sigue pareciéndose mucho una campaña proselitista, mezcla las actividades legislativas de la senadora, pero también difunde su participación en eventos partidistas, las actividades de las cuadrillas de apoyo social vinculadas a la Red de Gestión Ciudadana y varias inauguraciones de obras estatales, a las que es recurrentemente invitada.