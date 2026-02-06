Nada nuevo bajo el sol. Se presentan como transformadores, distintos, honestos y cuidadosos de los recursos públicos.

Pero incurren en los mismos vicios de los partidos a los que acusaron de lo mismo.

La contratación de parientes por parte de funcionarios de la Sedatu federal para laborar en Matehuala demuestra que persisten los mismos vicios que Morena prometió erradicar: nepotismo y aviadores.

El escándalo derivó de una denuncia anónima, pero existe suficiente evidencia documental, emitida por las propias autoridades, que comprueba que estando al frente de la delegación en Matehuala, funcionarios contrataron a parientes y a conocidos.

Desafortunadamente para la ciudadanía, no es el primer escándalo en que se ven envueltos funcionarios de la 4T, lo que deja en entredicho el discurso de rectitud que presumen sus integrantes.

La irrupción de activistas del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros en un evento del gobierno estatal el pasado martes exhibió la crisis que enfrentan los familiares de desaparecidos potosinos debido a la ausencia de una Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada, un compromiso que el Estado potosino debió cumplir desde 2017.

Al día siguiente, el gobierno estatal anunció que el Ejecutivo, el Congreso y la Fiscalía General del Estado acordaron acelerar los esfuerzos para crear esa dependencia.

Entre lo informado ´por el gobierno estatal señaló que "existe un acercamiento con colectivos y familiares de personas desaparecidas".

Parece que no tanto, sin embargo, porque ayer, en sus redes sociales, la organización de personas buscadoras lanzó severas críticas contra los poderes estatales y la FGE.

Sin profundizar mucho, la organización establece que que hubo un compromiso de las autoridades, que finalmente no fue respetado, lo que detonó el enojo del grupo activista.

Parece que el camino para llegar a un acuerdo en este delicado tema seguirá siendo largo y tortuoso.

En el PVEM quieren alianza... pero bajo sus condiciones. En la presentación de la exdiputada panista Aranzazú Puente como nueva militante verde, el dirigente estatal del partido Ignacio Segura indicó que aquí, con el Verde como partido dominante en la entidad, establece como requisito a su interlocutor morenista es aceptar que la decisión, no lo dijo, pero se intuye que designar candidatos, especialmente el que va por la gubernatura, sea del Verde.

Lo dejó en claro. A ver qué opinan los morenistas locales.