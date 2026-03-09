Nada cambia > Más atención

La de ayer fue una jornada memorable, como todas las del 8 de marzo. Y es que miles de mujeres de todos los estratos sociales, edades y ocupaciones, salieron a las calles de muchas ciudades del país para manifestar su inconformidad con su situación actual.

Parecería que a pesar de los múltiples ejercicios anuales, el salir a la calle, portar pancartas, vandalizar sedes de toda clase de poder, nada o poco, ha mejorado en su situación. Se siguen denunciando abusos inequidad, incumplimiento de deudores de pensiones, y lo más grave, persiste la violencia feminicida.

Cabe reconocer que para quienes vieron el paso del contingente resultó impresionante, por decir lo mínimo. Ya con experiencia de años pasados, las autoridades tomaron previsiones y aplicaron los cortes a la vialidad necesarios. A pesar de ser domingo se pudo observar a decenas de personas, esperando inútilmente el transporte público. Familias que aprovechaban el domingo para pasear no tuvieron más que caminar largas distancias hasta alejarse del área por donde pasarían las manifestantes.

Insistimos. Nada parece cambiar pues las demandas siguen siendo las mismas y por desgracia, el final de la marcha que por momentos adquirió un tono festivo, fue el mismo de años pasados, con daños a propiedad pública, inmuebles de instituciones que nada o poco tienen que ver con el enojo de ciertas participantes del evento.

No hubo represión, ni agresiones a las manifestantes. Hicieron lo que desearon y por lo menos por un día, pudieron sublimar su ira cobijadas por el amparo del anonimato.

Pues ya se sospechaba desde hace tiempo, pero ahora es el Instituto Potosino de la Juventud (Inpojuve) el que alerta sobre un preocupante fenómeno social: la demanda de atención psicológica entre jóvenes potosinos ha ido en aumento en los últimos años.

Señala la dependencia estatal que ello los ha llevado a aumentar su capacidad de servicio especializado. El titular Jesús Adolfo Rubio Velázquez, informó que durante 2025 alrededor de 800 jóvenes recibieron atención psicológica gratuita en las instalaciones del instituto en la capital potosina, pero ya desde ahora, en marzo, vaticina que la cifra podría duplicarse en este año.

Señala el funcionario que ante la creciente solicitud de este tipo de servicios, el instituto prevé habilitar nuevos consultorios dentro de sus instalaciones para incrementar la cobertura y reducir los tiempos de espera para quienes buscan acompañamiento profesional. ¿Qué pasa?, podría preguntarse más de un lector. ¿Nuestra juventud se ha vuelto más frágil o simplemente ahora sí se atreven a externar sus temores, preocupaciones y frustraciones? Puede ser una mezcla de ambas.

Rubio Velázquez señaló que la mayoría de quienes acuden a solicitar apoyo se encuentra entre los 19 y 23 años de edad, aunque el rango de atención del instituto está dirigido a personas de entre 12 y 29 años.

Consiente de la demanda, el funcionario también adelantó que los servicios que actualmente se brindan sólo en la capital, comenzarán a replicarse en otras regiones del estado, con la apertura de oficinas en municipios como Ciudad Valles, Rioverde y Matehuala.

La dependencia buscar brindar una atención integral, pues además del acompañamiento psicológico, se proyecta incorporar atención nutricional gratuita y fortalecer actividades deportivas en coordinación con el Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte, todo ello como parte de una estrategia orientada a la salud integral de la población joven.

