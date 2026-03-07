Crisis policiaca > Lo anormal de la Normal

En un lamentable y condenable incidente, tres elementos de la Guardia Civil del Estado estuvieron involucrados en el asesinato de dos personas, un bombero de Matehuala y de su pareja, en lo que se ha explicado como la confusión del vehículo en el que viajaban con una unidad involucrada en un incidente con elementos de la corporación.

lll

Los elementos fueron detenidos y están sujetos a una investigación de la Fiscalía General del Estado.

lll

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Este tipo de incidentes, en los que elementos de la corporación están involucrados en delitos, se están repitiendo de manera preocupante.

lll

Antes de lo de Matehuala, en Tanquián, un operativo contra un grupo delictivo derivó en la detención de seis personas, tres de las cuales eran elementos de la corporación de elite estatal.

lll

Y antes, otros cuatro integrantes fueron detenidos por sus contrapartes zacatecanos. Autoridades del vecino estado los procesan como presuntos responsables del traslado ilegal de restos de personas asesinadas.

lll

En uno de estos casos, el de la Huasteca, hubo un intento de deslinde cuando el gobernador aseveró que eran exagentes, pero fue desmentido por la SSPC.

lll

En otro, el mandatario hizo una especie de deslinde de la actuación policial, al sugerir que la actuación de los agentes fue una reacción a una posible agresión del auto de la pareja asesinada.

lll

Parece urgente un reforzamiento de los niveles de entrenamiento, y si apuran, de los sistemas de control de confianza de los elementos. Que una corporación sea vista como parte de "los malos", la pérdida de confianza ciudadana es brutal.

lll

Donde también permeó la confusión fue en la Becene, en donde un caso de agresión al interior del espacio educativo se vio envuelto en una serie de hechos y desmentidos que no permitieron con certeza saberqué sucedió.

lll

Parece que la minimización de este tipo de acciones es el patrón generalizado al que acuden las dependencias públicas.

lll

En Soledad de Graciano Sánchez se suman a la tendencia de considerar que hay condiciones para anular la alerta de violencia de género en varios municipios del estado.

lll

Parece que esa es la tendencia propiciada desde el gobierno del estado, que ha empezado a pugnar por sacar a San Luis de un mecanismo impuesto en varios territorios de todo el país en donde la violencia de género era un problema grave.

lll

El proceso debe ser sancionado por el gobierno federal, pero parece que el gallardismo quiere quitarle a San Luis ese estigma.