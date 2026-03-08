Sin nepotismo > Freno a rentas

Morena concretó ayer su apuesta y no irá con candidatos emparentados con gobernantes para sucederlos.

El partido guinda celebró ayer su Consejo Nacional y entre las determinaciones adoptadas está la de oficializar los lineamientos de cara a las elecciones del año entrante y entre ellos, incluyó la prohibición del nepotismo en las candidaturas, que incluye las propias y también la de los partidos aliados.

La norma estará vigente para las 17 elecciones de gubernatura previstas para el año entrante.

Con ello, se evapora la posibilidad de que Morena vaya en candidatura conjunta con el PVEM si este partido decide nominar a la senadora Ruth González Silva, esposa del mandatario Ricardo Gallardo Cardona, o al diputado federal Ricardo Gallardo Juárez, su padre.

El único modo en el que los dos partidos vayan juntos en 2027 será, en caso de que el PVEM lleve mano en la elección, es que sea un tercero en discordia.

El escenario electoral potosino libra una cota que tendrá gran importancia para el año entrante.

Es indudable que el arrendamiento de casas ha alcanzado montos que hacen temblar cualquier bolsillo, al grado de convertirse en un factor que ha modificado la dinámica de las familias en México.

Esto se refleja en el aumento de casos en la que los miembros más jóvenes no pueden, o no quieren, salir de la casa familiar, debido a la cantidad de ingresos que consume ese rubro.

El Congreso del Estado abrirá un debate interesante con su iniciativa de amarrar el aumento de las rentas a niveles inferiores o iguales a los de la inflación.

Indudablemente que el mercado se ha desbocado y no tiene ningún control que module los incrementos, lo que ha impactado en las posibilidades de miles de familias de tener un espacio público.

Y en eso ha influido mucho la especulación inmobiliaria de las empresas, para las cuales, el escenario actual le es propicio para generar ingresos.

Pero irse al extremo de imponer, vía el Código Civil, un tope a los incrementos, además de quitarle a los arrendatarios la posibilidad de negociar los costos al alza, amarrándola sólo a la baja.

Habrá que ver también la postura del mercado, que también tendrá motivos para opinar.

Lo que es claro es que hay que deben tomarse acciones, vía el mercado o vía la regulación, para encontrar una solución a un asunto que está excluyendo a juchos de la oportunidad de tener una vivienda.