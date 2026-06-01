Necesidad creciente > Operativo necesario

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Pues ya tiene tiempo el problema, pero ahora es el presidente del Colegio de Arquitectos, José Gerardo Faz Moreno, quien pone el dedo en el renglón y señala que sólo en la capital potosina hay un déficit de 50 mil viviendas de todos los niveles.

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Menciona el especialista que quienes más necesitan son aquellas personas que no tienen derecho a Infonavit o Fovissste y de ese universo, el 70% corresponde a casas que deberían estar destinadas para gente de escasos recursos. El grupo restante corresponde a vivienda media y residencial un segmento en el que hay una mayor oferta.

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La vivienda económica falta a nivel nacional, según explica el representante de los arquitectos porque la gente con dos o tres salarios mínimos no tiene posibilidades de adquirir una casa, lo que obliga a generar créditos competitivos.

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Lo que está ocurriendo es que hay familias que se juntan para comprar una casa, pero ni con todo ello tienen acceso a una vivienda señala Faz Moreno.

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Explicó que en San Luis Potosí hay varios municipios a los que se les ha asignado vivienda de Conavi o del Infonavit y por ello invita a los socios del Colegio de Arquitectos del Centro del País a que se involucren en los proyectos de desarrollo de vivienda.

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Menciona que en el caso de la capital, el municipio de Pozos y Soledad de Graciano Sánchez están solicitando ya el desarrollo de 21 mil a 25 mil viviendas y ya hay acceso directamente al Infonavit en la ciudad de México para enviar proyectos de manera que cuenten con alguna clave y sea posible darle seguimiento a cada desarrollo propuesto.

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Sugirió visitar los municipios cercanos como Mexquitic de Carmona, Ahualulco, Villa de Reyes, Villa de Zaragoza y todos aquellos que se encuentran próximos a San Luis Potosí junto con Villa de Pozos para tener contacto con los presidentes municipales de manera que sea posible dotar de terrenos económicos para desarrollar las viviendas.

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El Colegio de Arquitectos del Centro del País, dijo su presidente, está abierto a colaborar para diseñar el tipo de vivienda que se requiera según la zona que corresponda y de acuerdo con las necesidades de cada potencial comprador, desde el diseño de espacios hasta el uso de los materiales propios de cada región.

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Y lo que nos faltaba...

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San Luis Potosí se mantiene en alerta por la disputa de territorio que mantienen dos organizaciones delictivas en el vecino estado de Zacatecas.

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Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dijo que tiene conocimiento de que hay dos grupos que se andan enfrentando, peleándose territorio en Zacatecas y la corporación que comanda no quiere que esta situación afecte a San Luis Potosí.

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Informó el mando policiaco qu la aplicación del operativo "Espejo" con la policía estatal zacatecana, consistente, entre otras estrategias, en realizar sobrevuelos para detectar personas armadas en vehículos o movimientos inusuales en zonas serranas

o despobladas.

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Jesús Juárez señala que en la actualidad la Guardia Civil Estatal (GCE) ejecuta intervenciones en las rutas de Pinos a Villa de Arriaga y en la carretera 49, cuyos accesos conectan con las comunidades de El Mezquital, San José de Gallinas, Tepetate y El Águila, en Villa de Arriega.

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Derivado de la presencia en la frontera con Ojuelos, Jalisco, la corporación estatal ya logró seis detenciones de presuntos integrantes del crimen organizado y podrían ir por más objetivos.

Sabe de un reforzamiento desde otro estado, de una fuerza operativa de la Guardia Nacional, que va a llegar a San Luis Potosí y se va a sumar a este escudo potosí. Por lo pronto la corporación estatal maneja 50 elementos durante el día y durante la noche elevan la cifra a 75 elementos de la Guardia Civil Estatal de la División Caminos.

Explica que el operativo en los límites con el territorio zacatecano, es el mismo que se mantiene en las inmediaciones con el estado de Guanajuato, y más específicamente en Villa de Reyes. Ojalá que sirva el blindaje.