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El estado no parece tener capacidad para salir de los primeros lugares entre los estados con mayor incidencia de robo carretero. Ocupa el séptimo en el ranking de la consultoría especializada Overhaul.

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En el primer trimestre de año, la entidad concentró el 6 por ciento del robo total de carga y una cantidad similar del robo de autopartes.

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Hace poco, transportistas denunciaron que la Zona Industrial era un foco rojo de esta actividad, pero funcionarios minimizaron el dato. Ahora, este estudio confirmó esta situación.

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Pero las autoridades parecen estar totalmente enfocadas en desestimar cualquier dato que les arruine el idílico escenario que han armado.

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Padres de familia de estudiantes de secundaria y de educación media están más que disgustados, y con razón. Sus hijos les dieron a firmar autorizaciones para trasladarlos al Rancho del Charro, en la capital, para celebrar el Día del Estudiante.

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Sin embargo, fue un engaño, pues en realidad los llevaron al lienzo Hermoso Cariño, vinculado a la familia del gobernador, y sede del torneo de charrería de la Olimpiada Nacional.

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Además de la anomalía que implica anunciar el traslado de los alumnos a un sitio, y en realidad llevarlos a otros, se sumó otro engaño: no hubo festejo y no les dieron alimentos. Lo que había disponible, estaba a la venta.

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A alumnos del Cecyte les dijeron, al menos, que llevaran dinero. Se espera que hoy se repita el operativo.

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Los videos de la sesión de escaramuzas charras de ayer muestran a decenas de estudiantes con uniformes de distintos planteles.

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Resulta en extremo irresponsable que sean las propias direcciones de las escuelas que se presten a este engaño, poniendo en riesgo a sus alumnos.

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Por otro lado, se entiende que se trata del deporte favorito de la administración, pero ya desde los pasados torneos charros, que han requerido ser llenados a punta del acarreo de alumnos, ha quedado expuesto que no es un evento que atraiga mayorías.

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Distraer a los alumnos y maestros de sus tareas para medio retacar un lienzo charro es necedad.

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La relación entre el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y el alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos ha caído al nivel de un pleito de niños de doce años de edad.

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No se les piden que sean amigos y compañeros. Lo que espera la ciudadanía es que les den un mínimo nivel de dignidad a sus cargos y que ofrezcan soluciones y avances para la capital, no vergonzosos pleitos de ínfima calidad.