Privilegios > Sigue el pleito

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El manejo discrecional de las atribuciones en el Congreso del Estado sigue siendo una práctica perniciosa, como se revela en el caso de la Oficialía Mayor, cuya titular logró la basificación exprés de tres personas allegadas, entre las que estaría su nuera.

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Lo anterior mientras que empleados que sí han picado piedra desde hace largo tiempo, buscando una oportunidad de mejora laboral, sólo pueden ver cómo los favoritos acceden antes a ese beneficio.

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Lo más probable, dada la protección que da a los suyos el grupo dominante en el Congreso, es que no ocurra nada y los nombramientos se queden sin cambios.

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Sería lamentable, pues eso implicaría la persistencia de privilegios inmerecidos, basados sólo en el favoritismo.

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La relación entre el gobierno del estado y la alcaldía está pareciéndose al cliché del policía bueno y el malo. Lo surreal es que ambos papeles los desempeña el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

El mandatario estatal pasa del acercamiento y la porra con el alcalde Enrique Galindo Ceballos a la lejanía y el desdén.

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El señalamiento del presidente municipal sobre un presunto bloqueo de la Contraloría General del Estado del proyecto de El Saucito desató una rabiosa respuesta del gobernador, de la cual no se pudo concluir mayor cosa que el enojo del gobernador hacia el alcalde no disminuye.

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Y mientras esta esquizofrénica situación persiste, los problemas de los capitalinos no se solucionan.

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Los años pasan y las extorsiones telefónicas desde penales estatales, especialmente de La Pila, persisten. Lo anterior pese a que se habla frecuentemente de que se le combate con la colocación de inhibidores de señal.

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Aun así, las quejas de las víctimas se siguen registrando. Las explicaciones a esta situación son igual de inquietantes, o hay una incapacidad total de parte de las autoridades, o complicidad.

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Ante la inminente extinción de la Comisión Estatal de Garantías de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), los dos comisionados (deberían ser tres, pero una omisión del Congreso ha impedido que el Pleno funcione completo), el manual de remuneraciones ya incluye una compensación por terminación de encargo. La tradición de los bonos de marcha, pues, se mantendrá hasta el final del organismo.

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El documento fue publicado apenas el lunes pasado en el Periódico Oficial del Estado, por lo que ya es oficial.