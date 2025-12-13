Privilegio legislativo > Con esas amigas...

Los documentos del presupuesto para 2026 establecen que el incremento que disfrutará el Congreso del Estado ya tiene un destino: el incremento de la nómina de los trabajadores contratados por honorarios, gastada con total discrecionalidad por los legisladores para premiar a favoritos. Y desde luego, aprovecharon para pellizcar una parte del extra para su beneficio.

La nómina de los trabajadores contratados bajo el esquema de honorarios asimilables a sueldo por parte del Congreso del Estado superará los 200 integrantes, al pasar de 195 contratados este año, según el presupuesto aprobado para este año, a 212. Esto implicará un incremento de 13 millones de pesos para el año entrante.

En tanto, un pendiente que tiene el Congreso, la celebración de consultas públicas pendientes, seguirá sin financiamiento, pese a que ya hay órdenes de la justicia federal para que las realice en breve.

El manejo de la nómina de trabajadores por honorarios, sin embargo, es más provechosa para los diputados, pues les permite premiar a sus favoritos con una plaza en el Congreso.

Así que la obligación de las consultas sale perdiendo.

¿Y cómo iban a desaprovechar los legisladores mejorar sus ingresos teniendo a su disposición un incremento?

Los legisladores han presumido que mantienen su salario, pero eso sólo es aplicable a la dieta propiamente dicha.

Cosa distinta son las remuneraciones adicionales, las especiales y otras prestaciones, a saber en qué consistan, sí van a tener un incremento, que les va a redundar un alza de casi 80 mil pesos el año que entra para cada uno de los 27 legisladores. El privilegio de auto asignarse los recursos.

Patricia Aradillas no va a tener muchas simpatías entre sus compañeros del Conejo municipal de Pozos. Amenazados con la defenestración por el Congreso, varios concejeros ya saben que no van a contar con ella para defenderse de la ofensiva.

En este sentido, la exlegisladora parece estar alineada con la instancia de la que proviene.

Así pues, habrá que ver si esos roces que han surgido entre un grupo de concejeros y los diputados se transferirán al interior del órgano gobernante del nuevo municipio.

Y más importante, si eso afecta a una población que, de por sí, ya está pagando el precio de los encontronazos políticos de uno y otro bando.

La iniciativa del Ceepac para hacer obligatoria la alternancia de género en la gubernatura parece encaminada a aprobarse con poca o nula resistencia.

Luego se verá si se presentan impugnaciones ante instancias externas en el futuro cercano.