Día de miedo > ¿Más favores?

El parque Tangamanga 1 fue escenario ayer de, en teoría, dos eventos distintos que afectaron las condiciones de seguridad pública dentro de ese espacio público.

Distintas autoridades, las secretarías de Seguridad de la alcaldía y del gobierno del estado, dieron cuenta de los episodios sin que ninguna de las dos aludiera a lo que comunicara la otra.

Del lado municipal, se informó del reporte vecinal de que se oían disparos en el parque, hecho que fue investigado y que derivó del hallazgo de un vehículo con armas.

La versión estatal hablaba de la detención de dos hombres que se introdujeron al parque conduciendo ebrios una unidad. Ante la denuncia por conducción indebida, fueron detenidos, no sin antes derribar una de las altas vallas del parque que dan a la avenida Salvador Nava.

Por esta razón, los visitantes fueron evacuados del parque, generando zozobra.

En medio de estas versiones oficiales, quedaron los señalamientos sin confirmar de un intento de secuestro o de asalto de una persona que contaba con protección de custodios, que se habrían enfrentado a tiros con los agresores.

Siguiendo con esa versión, los dos detenidos por la SSPC estatal serían los agresores del usuario del parque.

El hecho deja interrogantes sobre el grado de seguridad de los parques, que a decir de sus usuarios, se ha deteriorado, especialmente en las zonas menos iluminadas. Aunque el hecho narrado ocurrió a plena luz del día, lo que implica que la inseguridad tampoco es la óptima durante el día.

Y también sobre el bajo grado de cooperación entre las dos corporaciones, que parecen ofrecer visiones fragmentadas, que no generan confianza en el entorno de la seguridad.

De nuevo, el Congreso del Estado muestra que puede trabajar de manera expedita, siempre y cuando se beneficie el grupo político dominante.

En estos días, la Comisión de Puntos Constitucionales "discute" la iniciativa del Ceepac para garantizar que las mujeres sean las únicas facultadas para aspirar a una candidatura a la gubernatura, lo que es visto como una legislación a medida de los intereses de la senadora Ruth González.

La comisión es presidida por Carlos Arreola, que podría, como oposición, debatir la ley o continuar brindándole sus servicios al oficialismo, como lo pretendió hacer con la fallida autorización de deuda para todas las alcaldías y al gobierno estatal.