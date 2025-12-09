Entre los puntos más bajos que ha alcanzado en esta Legislatura, y vaya que han sido varios ya, está el reducir un asunto tan importante como la definición de los egresos de las dependencias públicas del año entrante a un sistema de castigos y premios que depende de los caprichos políticos de la corriente política dominante: el gallardismo.

Convertir el presupuesto en garrote o zanahoria, según las instituciones se alineen o se despeguen a los deseos de esa corriente fue la obra de la Comisión de Hacienda del Congreso en su sesión de ayer.

Este órgano colegiado demostró que el Congreso estatal sigue respirando por la herida que le generó el desdén de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) a la orden de que el rector Alejandro Zermeño Guerra compareciera ante los diputados.

El enojo fue tanto que los legisladores de la Comisión se atrevieran a cambiar la propuesta enviada por el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona, disminuyendo los 506.1 millones de pesos que aparecen en la iniciativa original de noviembre a 320, "aumentando" solo 20 millones de pesos la partida.

La redacción de la justificación que aparece en el dictamen de la Ley de Egresos resumia despecho: "para esta dictaminadora resulta fundamental tener todos los elementos técnicos como es el destino del gasto y la aplicación de los recursos públicos por parte de la Universidad Autónoma de San Luis (UASLP); por ello y al no contar con la suficiente información por parte de dicha institución educativa es que se determina incrementar asignación presupuestaria estatal de la UASLP de $300,000,000.00 a $320,000,000.00 que representa un 6.7% con relación al ejercicio fiscal 2025".

Por rehusarse a cumplir con su caprichosa orden, a la UASLP le costó 186.1 millones de pesos.

Un punto relevante es que los diputados están modificando una iniciativa que es 100% del Ejecutivo. ¿Se enteró el gobernador Ricardo Gallardo Cardona? ¿Estuvo de acuerdo con el tijeretazo??

Y en el extremo, la zanahoria se la llevó el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac).

La institución ha soportado un grave maltrato presupuestal de parte desde que inició el gobierno gallardista, recibiendo recortes, atraso en la entrega de ministraciones y la encomienda de nuevas y onerosas tareas sin el presupuesto debido.

En 2026, sorprendentemente, el Congreso se muestra generoso y le concede un incremento de 25 millones de pesos, un alza de casi 10 por ciento.

El incremento se registra justamente después de que el Ceepac presentó una iniciativa con toda la dedicatoria a la senadora Ruth González, al proponer una reforma electoral que garantice que en 2027, sólo mujeres puedan participar como candidatas en la elección para la gubernatura.

De concretarse el dictamen como lo propone la Comisión de Hacienda, se presentará un peligroso precedente pues, a las formas de coerción a las que ha acudido la corriente política dominante, sumaría el control monetario.