Pura improvisación > ¿Pensamiento único?

Hace ocho años (sí, ocho), México supo que de nueva cuenta sería sede de la Copa Mundial de Fútbol. Esta vez no sería sede única sino que compartiría el evento con sus socios comerciales Estados Unidos y Canadá.

lll

El espacio temporal, más de un sexenio, se suponía lo suficientemente amplio como para que nuestras autoridades hicieran todos, pero todos los preparativos para recibir a los miles de visitantes extranjeros que atraerá el evento. Se suponía también que las autoridades estatales de la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, se aplicarían para realizar las mejoras necesarias para que nuestra sufrida nación diera por algunos días, su mejor imagen.

lll

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Todo eso se pensaba, se esperaba y se anhelaba. Pero ¡zaz!, sucede que somos mexicanos y tenemos autoridades netamente mexicanas. Ya habrá algún antropólogo, sociólogo o historiador que pueda plantear alguna sesuda hipótesis sobre porqué de nueva cuenta, el evento nos agarró con los dedos en la puerta.

lll

En CDMX los trabajos de última hora en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, la avenida Tlalpan e incluso en el Estadio Banorte y sus alrededores, ya resultan hasta patéticos y penosos y lo mismo sucede en Nuevo León y en Jalisco.

lll

Pero, bueno, como solemos decir los resignados mexicanos: lo material como sea, pero ¿y los niños?, ¿los niños por qué? Al cierre de esta edición sigue en firme el acuerdo tomado apenas este jueves por los 32 secretarios de educación del país y el titular de la SEP, Mario Delgado, de terminar el ciclo escolar el próximo 5 de junio debido a los juegos del Mundial.

lll

Así como lo oye. Millones de niños perderán hasta siete semanas de clases nada más y nada menos que para ver el evento de la patada sin interrupciones ni distracciones tan irrelevantes como prepararse para la vida. ¡Total!, ya después mamá Morena les dará una beca por estudiar, por no estudiar o hasta por ser madre soltera.

lll

Que el lunes, el muy probablemente regañado secretario de Educación se reunirá de nueva cuenta para definir el calendario escolar definitivo. Por lo pronto la anunciada amputación al ciclo escolar ha logrado lo pocas veces visto: la unidad nacional...pero en su contra.

lll

Asociaciones de padres de familia ya llaman a emprender acciones de inconformidad en contra de tan irracional propuesta que sólo podía provenir de una administración como la llamada cuatro te.

lll

Y hablando de necedades e irracionalidad, ayer la Facultad de Derecho fue escenario de una manifestación que por patética ya resulta hasta lastimera y risible. Sucede que un grupo de supuestos estudiantes y otros agregados, manifestaron su rechazo en contra de la conferencia de la brillante politóloga Denise Dresser y a quien los manifestantes le endilgaron todos sus defectos de catálogo: derechista, clasista, difusora de odio. Ya solo faltó que dijeran que olía mal y que era una traidora a la patria.

lll

Los iracundos manifestantes obviamente ignoran la connotación de la palabra "Universidad" la cual tiene que ver con universalidad de pensamiento, conocimiento y aprendizaje, pero más que nada con tolerancia a todas las manifestaciones e ideologías.

lll

Lo paradógico: con un discurso de odio e intolerancia denunciaban precisamente eso. Otro fruto más de la llamada Revolución de las Conciencias: la incoherencia.