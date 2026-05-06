Reformando en lo oscurito > Se venía venir

Viviendo la realidad que vivimos en entidades como Sinaloa, Tamaulipas, Baja California o Zacatecas la propuesta de exigir a los candidatos a cargos de elección popular el superar pruebas de Control y Confianza, o sea psicológicos, toxicológicos y de entorno socioeconómicos no resulta nada descabellado.

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Sin embargo, y como dicta la sabiduría popular, el diablo está en los detalles.

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Y es que mire usted, a propuesta del diputado local Héctor Serrano Cortés, el registro de candidaturas en San Luis Potosí podría condicionarse a la aprobación de los ya mencionados exámenes de control de confianza, pero la cuestión es por qué hacer pensar mal a sus detractores añadiendo de último momento en el orden del día la idea, si se supone que es tan bueno, positiva y remediadora de males.

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La propuesta de Serrano obligaría a los aspirantes a cargos de elección popular —desde regidurías y hasta a la gubernatura— a contar con una certificación de integridad y confiabilidad antes de poder ser inscritos.

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El planteamiento modifica la Constitución Política del Estado, la Ley Electoral, la Ley Orgánica del Municipio Libre y la Ley de Control de Confianza, y establece que ningún partido político podrá registrar candidatos sin que estos acrediten dicho requisito. El estricto filtro se presenta a meses del inicio del proceso electoral de 2027 y se aplicaría en el mismo.

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Y aquí viene otro "detallito" que podríamos calificar como llamativo, por decir lo menos: el ente encargado de hacer las pruebas, de palomear a los aspirantes a candidatos no sería otro más que el Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado.

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Si, así como lo oye, se encargaría de palomear a los aspirantes el organismo que actualmente evalúa a personal de seguridad pública y que depende nada más y nada menos que de la Secretaría General de Gobierno. ¿Cómo le suena la idea de que sea don J. Guadalupe Torres Sánchez el encargado de palomear a los candidatos? ¿Cómo que es mucho, no?

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Para nadie es un secreto que han ganado bastante popularidad los novedosos vehículos de transporte personal que funcionan a base de energía eléctrica. Todos los días se puede observar a madres de familia que van por sus hijos a la escuela a bordo de las aún llamadas bicicletas con motor o a jóvenes ir y venir de la escuela o el trabajo en veloces scooters.

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Y alguien que y también les echó el ojo son las autoridades. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Ayuntamiento, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, adelantó que el nuevo Reglamento de Tránsito en la capital incluirá disposiciones específicas para regular el uso de los mencionados scooters y las bicis con motor.

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Ya lo adelantaba Jaime Hernández en su columna Las Cúpulas del pasado domingo: regresan los días tormentosos para la UASLP y sobre todo para el rector Alejandro Zermeño. Dicen que se le vienen encima controversias en el aspecto económico y financiero.