A primera vista uno podría pensar que resulta excesivo que el Congreso del Estado haya creado en fecha relativamente reciente una comisión para que la presida cada uno de los 27 legisladores, para que nadie se sienta feo o menos inteligente que sus compañeros.

lll

Sin embargo, un estudio del Inegi nos vino a revelar que el Congreso del Estado de San Luis Potosí, opera con un número de comisiones por debajo del promedio nacional y advierte en mencionado análisis que ello nos coloca en cierta desventaja organizativa frente a otras entidades del país.

lll

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Así es estimado lector, de acuerdo con el Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales (CNPLE) 2025 señala que el Legislativo potosino, cuenta con 27 comisiones, mientras que el promedio nacional es de 32 por congreso.

lll

Uno se preguntará ¿cuál es la diferencia?, y pues resulta que esta desventaja numérica implica una menor especialización en la atención de los temas parlamentarios. Nuestra mayor desventaja es con entidades como Estado de México, Veracruz y Tamaulipas en donde sus congresos superan las 40 comisiones, situación que idealmente, les permite ampliar su capacidad de análisis legislativo.

lll

El censo del Inegi también nos revela que en cuanto a productividad, el Congreso de San Luis Potosí reportó la presentación de 323 iniciativas y lo que si es una sorpresa, es que dicha cantidad representa apenas el 2.7 por ciento del total nacional integrado por 11 mil 967 propuestas. San Luis Potosí se ubica así, a media tabla, lejos de estados con mayor dinamismo como Puebla, que acumuló 818 iniciativas, o Nuevo León y Estado de México, ambos por encima de las 690.

lll

Hay que advertir, sin embargo, que las cifras a veces resultan engañosas porque hay diputados aquí y en el resto del país, que sólo acumulan iniciativas de manera cuantitativa, pero no cualitativa y, además, que presentar una iniciativa no significa que vaya a resultar aprobada o que vaya a mejorar la vida de los potosinos.

lll

Menciona el Inegi que otro indicador relevante es la reelección legislativa ya que la entidad también se mantiene por debajo del promedio nacional. Aquí, solo 14.8 por ciento de las y los diputados locales repitieron en el cargo, ello frente al 19.4 por ciento a nivel país. En lo que sí destaca la entidad es que

su Congreso tiene una integración con ligera mayoría femenina, con 51.9 por ciento de mujeres.

lll

No deja de resultar sorprendente que en los días de intenso calor se disparen los llamados a la línea de emergencia 911. Por ahí ya hay algunos estudios especializados que explican que las altas temperaturas enloquecen y desquician a las personas.

lll

Sólo durante este fin de semana se dispararon los llamados a las fuerzas de orden sobre todo para tender casos de violencia doméstica y riñas, algunas de las cuales se registraron en lugares dedicados a la venta de bebidas espirituosas.

lll

Jesús Juárez, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), menciona que durante estos días en que una gran cantidad de personas no tuvieron que ir a trabajar, aprovecharon para consumir alcohol, lo cual también explicaría el aumento en los reportes de violencia.

lll

La cosa está tan caliente que ya se prevé suspender clases en aquellos lugares de la entidad donde la temperatura supere los 45 grados centígrados. Ya sabemos que eso sucede cotidianamente en la Huasteca potosina.

lll

¡HASTA MAÑANA!