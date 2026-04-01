Sudó frío > Polémica procesión

Que en Vallejo alguien sintió un escalofrío al enterarse de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que pronto se hablaría de un caso de corrupción heredado por el gobierno de Miguel Ángel Mancera a las administraciones morenistas de la CDMX.

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México tuvo un fallo favorable en un tribunal comercial internacional, presentado por los proveedores de tablets que el gobierno mancerista adquirió para entregarlas a taxistas.

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Al descubrirse indicios de corrupción, el gobierno canceló la concesión, lo que derivó en el litigio mencionado.

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La presidenta no ocultó su entusiasmo al anunciar que se descubrirían los entretelones del caso. Señaló que el litigio obligaba a la reserva, pero ahora resuelto, parece que ahora no hay impedimento para las revelaciones.

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No lo mencionó la mandataria, pero varios medios nacionales recordaron que "la cara del proyecto" era Héctor Serrano Cortés, actual diputado local y, en 2016, titular de la Secretaría de Movilidad del gobierno mancerista, y responsable de la adquisición.

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No va a ser una Semana Santa tranquila para el diputado "no potosino".

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Otra vez polémica en la Procesión del Silencio. La posible participación del gobernador Ricardo Gallardo en el evento no cayó bien en algunos sectores que la organizan, pues ven que la marcha religiosa será usada para medios propagandísticos.

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Pero además de eso, la presencia de un político presuntamente priista, pero al que le gana el color verde, Luis Mejía, refuerza el temor a una procesión politizada.

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Mejía es presidente del comité municipal priista de la capital, pero últimamente, ha publicado mensajes en los que informa de una reunión con la senadora Ruth González Silva, esposa del gobernador y ubicada como posible aspirante a ser su sucesora, cuyo fin fue "fortalecer los trabajos rumbo a la próxima Procesión del Silencio", utilizando el nombre de Tradiciones Potosina A.C., una de las organizadoras del evento.

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Más de uno levantó la ceja sobre por qué un priista y una senadora del PVEM intervendrían en la organización de la procesión.

Resulta poco tranquilizador saber que toda la ciudad, no sólo unas partes, está expuesta a la contaminación con arsénico y flúor del agua que consume.

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Con razón incomodó a las autoridades del ayuntamiento capitalino y la Comisión Estatal del Agua la revelación del estudio que realizó el Grupo Universitario del Agua.

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El asunto es demasiado grave para que la mezquindad política afecte la coordinación interinstitucional de un problema tan grave.