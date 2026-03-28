Diputada exhibida > Repuntan homicidios

No le fue bien ayer a la diputada local del Partido del Trabajo, María Leticia Vázquez Hernández, que enfrentó un duro desmentido de su propio partido.

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En una entrevista, la legisladora defendió la postulación de la senadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ruth González Silva, señalando que no tiene ninguna restricción legal para aspirar a ser candidata a gobernadora.

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También reconoció que Morena está en su derecho de no apoyar esa candidatura, pero indicó que el PT no está de acuerdo.

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Y en la parte más relevante de la entrevista, indicó que el PT iría con la esposa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona y que le "daría todo el apoyo".

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Horas después, el comisionado político nacional del PT en San Luis, Gerardo Acosta Zavala, emitió un desmentido en el que advierte que respeta los tiempos electorales y enfatiza que no ha emitido, oficialmente, un posicionamiento sobre el apoyo a alguna candidatura.

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Y en referencia a la legisladora, el partido señaló que "se deslinda por completo" de sus declaraciones y la exhibe al señalarla que "no cuenta actualmente con facultades ni nombramiento vigente que le otorgue atribuciones para emitir posicionamientos oficiales en nombre del Partido del Trabajo".

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El mensaje parece estar en sintonía con la postura de la propia senadora y del gobernador Ricardo Gallardo de enfatizar que no hay una decisión sobre la candidatura, buscando no incomodar (aún más) a Morena y, sobre todo, a la presidenta Claudia Sheinbaum.

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No sólo fue la única situación que enfrentó el PT ayer. La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública balconeó al partido al señalarlo como la única dependencia que, obligada a cumplir con las normas de transparencia, no lo hace en absoluto.

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Se trata de la muestra más perversa de lo inútil que resulta ser el sistema de transparencia del estado, que permite esto sin sancionar a ninguno de los infractores.

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Luego de que se presumía una baja en las cifras delictivas, sobre todo en lo que respecta a los homicidios dolosos, este mes está terminando con un repunte de los asesinatos.

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Ayer, la cadena sumó dos muertes violentas más. De un taxista y un joven.

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El regodearse en las estadísticas favorables puede justificarse, pero aflojar es un lujo que no pueden darse las autoridades actuales.

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El Ceepac prendió una luz roja al revelar un estudio en el que se reportan 20 quejas de violencia política de género en San Luis.