Aprietos financieros > Con los salarios no

Las dificultades económicas del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) no terminan.

En la más reciente sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), al hablar de los pendientes financieros de los Órganos Públicos Locales, se citó al de San Luis Potosí, por mantener un adeudo de 14.6 millones de pesos.

Esto debido a un convenio firmado con motivo de la elección judicial, en la que el organismo electoral potosino se obligó a cofinanciar la capacitación de funcionarios.

Es tiempo de que el Consejo no puede saldar ese adeudo.

Por otro lado, el Pleno del Ceepac se quejó la semana pasada de que el gobierno estatal aún no había liquidado el presupuesto correspondiente a la segunda quincena de enero. La preocupación se centraba en la partida para servicios personales.

Se entiende, toda vez que los consejeros electorales se ubican entre los funcionarios que más cobran en el estado. Pero parece que no les pasa por la cabeza la posibilidad de reducir la partida de gastos personales podría ser una alternativa para paliar la crisis financiera del Consejo.

Y en ese escenario, el Congreso del Estado anuncia que solicitará la colaboración del organismo electoral para la realización de las consultas electorales que los diputados no han sido capaces de realizar y que ya le han acarreado reveses en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Sin embargo, queda un asunto en el aire, que no es poca cosa. ¿Quién pagará? Porque el financiamiento de las consultas es uno de los principales obstáculos por los que no se han realizado.

El anunció de que el Congreso busca dejar al Ceepac la responsabilidad de las consultas no aclara si eso incluye también pagarlas.

Y entonces tenemos a la pobreza pidiéndole a la necesidad.

Pero como en el caso de los consejeros electorales, con los diputados también se presentan la circunstancia de que están entre los que mayores remuneraciones tienen. Y como en el Ceepac, en el Congreso no les cruza por la mente el reducirse los onerosos salarios.

El empleo no levantó en San Luis Potosí al cierre de 2025. El dato de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) correspondiente a diciembre arrojó una tasa de desempleo de 2.6 por ciento. En noviembre de 2025 y en diciembre de 2024, es decir, un mes y un año antes, el indicador era de 2.4 por ciento.

En ese sentido, la incertidumbre sigue siendo la principal afectación del empleo en la entidad.