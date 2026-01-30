Alianza ¿no? *Barredora potosina

Señala una muy popular canción que "uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser" y tal premisa bien que se le podría aplicar a la versión potosina de la alianza oficialista Morena-Verde-PT ratificada y anunciada a nivel federal.

Sin embargo, no habían pasado ni 24 horas del anuncio de la firma entre las dirigencias nacionales de los tres partidos cuando aquí, doña Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, el orgullo del nepotismo de la secretaria de Gobernación, y ahí de paso dirigente de Morena en el estado, ya había pintado su raya con su supuesto aliado estatal.

Fue clara y precisa. La señora literalmente dijo que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Asegura que las dirigencias nacionales partidistas pueden decir lo que quieran, pero aquí, en San Luis Potosí, nada más no hay nada escrito ni formalizado, para el 2027.

Poco le faltó para asegurar que en la entidad nada más sus chicharrones truenan y hasta presumió que su estrategia para el próximo proceso electoral se base en el trabajo de sus comités seccionales, el cual, según se dice, va muy adelantado.

Por el otro lado, en la cancha del gobernador y primer verde-ecologista del estado, Ricardo Gallardo Cardona, la cosa no pintó mejor y más que una opinión, externó un anhelo: que no haya agandalle de nadie en el reparto de las candidaturas y que éste sea parejo.

No se ve buena disposición de las partes y más que fraternidad, lo que se ve, se respira y se intuye es que verdes y morenos nada más no se quieren ni tantito. Sin embargo, ¿cómo estará de amolada la cosa que la propuesta de reforma electoral de la presidenta con "a", Claudia Sheinbaum depende de dos fuerzas políticas como el PVEM y el PT?

Ambos partidos no se han caracterizado a lo largo de su historia precisamente por su coherencia, sus ideales o su amor a la democracia, sino todo lo contrario y en sus manos está que las elecciones sigan en manos de la ciudadanía. ¡Pobre México!

Y pues si no tuviéramos ya suficientes sustos, ayer tres elementos de la Guardia Civil Estatal resultaron heridos al ser emboscados por una supuesta célula delictiva en el municipio de San Ciro de Acosta. Lo peor: en los operativos que siguieron se logró detener a cuatro presuntos delincuentes entre los que se encontraban dos agentes de la policía de ese municipio, incluyendo al director de la corporación. ¿Tú también Bruto?, se preguntó más de uno.

Los hechos ocurrieron en la carretera Rioverde-San Ciro, a la altura de la comunidad Las Magdalenas, lugar donde los agentes estatales fueron agredidos a balazos por los hampones que viajaban en dos camionetas y a los policías no les quedó más que repeler la agresión y así se inició una balacera en la cual tres agentes, entre ellos el jefe de la Zona Media, resultaron lesionados y se les llevó a recibir atención médica a un hospital.

Los sujetos identificados como elementos de la Policía Municipal de San Ciro son Olegario N. y Simri Eli N., éste último director de la corporación y los cuales andaban francos. Se les aseguraron las dos camionetas en que andaban, una Jeep Grand Cherokee de color negro y otra vagoneta color gris, que presentaban impactos de bala producto del enfrentamiento. En el interior se encontraron cargadores y decenas de balas de grueso calibre.

El gobernador Ricardo Gallardo dedicó gran parte de la semana a cuestionar la capacidad y hasta la honestidad de los agentes municipales de la entidad y hechos como los descritos no hacen más darle la razón. Podríamos estar ante la evidencia de la existencia de una especie de "Barredora potosina". Dios quiera que no.

¡Hasta mañana!