¿Alcanzará la ley para apagar el fuego? El hule y los apagones

Todavía está por verse si el orden jurídico deseado alcanzará para evitar los incendios con el solo hecho de cambiar las leyes para que se enfrente a mayores sanciones aquel que prenda lumbre a los árboles y los pastizales. Se habla de que ahora sí aumentarán las penas privativas de la libertad para aquellos que se atrevan a desobedecer la ley y hagan quemas sin control. Sin embargo, la idea está tan poco madura, que está por verse si el incendio en las proximidades del fraccionamiento Villa Magna y la Industrial Minera México fue producto del cigarro prendido que tiró algún distraído joven que se fue a “garcear” con su novia a aquella zona. Todo puede pasar.

lll

A medio periodo vacacional, las que parecen no andar muy relajados son los cofrades de la Procesión del Silencio. A decir de los que vieron la trifulca aunque algunos de los devotos penitentes ya se traían “pique”, y solo esperaban el fin de la procesión para darse un agarrón. Lo que llama la atención es que los policías que atendieron el llamado de emergencia solo disuadieron a los que peleaban, pero no les hicieron pasar al menos una noche tras las rejas, y despertarlos con un desayunito gratuito, y una multa por escandalizar en la vía pública. A veces hay que ser un poco tolerante con los que andan en la calle, pero no es para tanto, porque pusieron en riesgo a niños.

lll

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Todavía por estos días, de un terreno muy cercano al Hospital General de Zona número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (la clínica de Zapata del IMSS), de vez en cuando sale un olor a hule quemado de cobertura de cable. El mal olor coincide con los apagones frecuentes en vialidades principales y jardines del Centro Histórico. Cuenta la leyenda urbana que en ese terrenito se esconden algunos jóvenes que cometen diversas fechorías, y una de ellas consiste en apagar el alumbrado público de los jardines centrales ubicados entre Reforma y Uresti, y de la avenida Pedro Moreno.

lll

Jalón de orejas, es el que se espera de la autoridad para los permisionarios de transporte urbano, luego de que los operadores aprovecharon el Viernes Santo para detener el servicio. Es tanta la devoción de quienes acudieron a presenciar la Procesión del Silencio, que se las arreglaron para llegar al centro y salir de él. En la mayoría de las rutas, casi todos los camioneros descansaron, y solo dejaron algunos vehículos circulando. Los únicos que mantuvieron buen ritmo fueron Transportes Tangamanga, la Ruta 21, la Ruta 9 y los recorridos del camión chino. Lo alarmante es que los camioneros desafiaron a la autoridad.

lll

El miércoles se conmemora el Día del Libro. Nada mal haría a los políticos bien asalariados planear la inversión en buena literatura, y hasta en libros que a algunos les enseñan la “o” por lo redondo. Basta ver la manera en que algunos se expresan, para entender que la buena educación no es ninguna garantía de ganar un mejor salario en la administración pública, pero sí de lucirse en el foro haciendo parecer que saben. Es muy frecuente ver diputados “burros”, porque en ocasiones ni de sus asesores aprenden.

¡¡HASTA MAÑANA!!