Aliados distantesLa amenaza de Trump

Uno de los aspectos más esperados de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo era ver si se repetía la rispidez que se observó en los mítines de campaña de la entonces candidata entre las militancias del Partido Verde Ecologista de México y el Movimiento de Regeneración Nacional.

????

Casi todas las visitas de la candidata Sheinbaum se vieron opacadas por la rijosidad entre las bancadas que la apoyaban.

????

Ayer, sin embargo, algo cambió. En la cabecera municipal de Villa de Zaragoza, ya no se observaron los contingentes diferenciados por el verde o por el guinda. La mayoría de los asistentes arribaron en ropas de civil.

????

Era natural, pues se trataba de un evento oficial, no un evento de campaña proselitista.

????

El caso es que si bien ya no se registraron actos violentos entre las dos militancias, el evento no estuvo exento de indicios de que las dos militancias no se quieren.

????

En un evento fuera del control estatal, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona fue incluso abucheado por alguno de los asistentes al evento, mientras que su intervención no fue tomada en cuenta en la transmisión oficial del acto hecho por la Presidencia de la República.

????

Estos indicios no pasaron desapercibidos y son indicadores de que la relación con el gobierno federal no es tan idílica.

????

La Secretaría de Desarrollo Económico y la iniciativa privada potosina, en especial la que se dedica a exportar a Estados Unidos deberían atender la advertencia lanzada por la calificadora de deuda Fitch Ratings sobre las consecuencias negativas que podría traer el triunfo de Donald Trump en la elección presidencial de Estados Unidos.

????

Se había comentado en este espacio cuando se perfilaba el triunfo del demócrata que ya dañó seriamente la economía potosina cuando ganó la primera vez y obligó a Ford a romper el acuerdo de traer una planta armadora.

????

La consultora financiera ubica al estado entre los que pudiera recibir un impacto mayor de las políticas proteccionistas que ya esboza Trump.

????

Se necesita una estrategia conjunta entre los estados y el gobierno federal para contener esa amenaza,

????

Del entorno de la diputada priista indicaron que estuvo ausente toda la semana de sus actividades legislativas por causa de enfermedad, incluyendo la sesión del Pleno del jueves, en la que se aprobó la despenalización del aborto.

????

¡HASTA MAÑANA!