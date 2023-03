Falseando antecedentes Invasión en la V. Amador

Por aquello de los plagios de trabajos o la toma de ideas de otros, léase las tesis de la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yazmín Esquivel, no está de más tomar precauciones a la hora de revisar cualquier requisito de documentación para entrar o salir de la educación superior. A veces, la ingenuidad de los jóvenes no les permite comprender que en cualquier etapa de sus trámites para ingresar a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, habrá un técnico que los puede sorprender antes de que hagan más daño, por ejemplo con la falsificación de su papelería para ingresar a una de las carreras.

Atreverse a presentar un documento falso en una institución de educación superior, de ninguna manera es algo de lo que puedan culpar a las escuelas o los docentes, porque la decisión de obrar en falso y mentir para tratar de alcanzar otro grado académico, no viene de ideas de los maestros, sino de la formación ética y los valores que cada padre de familia tiene la responsabilidad de heredar a sus hijos. Los malos actos vienen desde la casa, y la peor parte la sacan los hijos que ven el mal ejemplo de sus padres o incluso son inducidos por ellos a actuar mal y tratar de robar la oportunidad a otros, que con buenas bases habrían ingresado a las universidades sin problema.

Si un hombre desde joven se acostumbra a ser extorsionador, enredoso, malviviente o vividor, criminal o cualquier otro término con el que se le quiera definir, no tiene nada que ver con su mala formación en las escuelas; la raíz está en la casa, donde los padres indujeron al hijo a convertirse en un ser nocivo para la sociedad, o ellos se olvidaron de él y le permitieron recibir los antivalores de su grupo de amigos.

Los ejemplos sobran, si se considera que la pobreza no está peleada con la honestidad. Si un joven miente, con toda seguridad, no frenarlo a tiempo llevará a gente mala a los principales cargos, como ya se está viendo con algunos gobernantes de partidos de muy corta historia

de empoderamiento.

Cientos de organizadores se “pulieron” para dar colorido a la celebración patronal del Saucito, consiguieron una asistencia inusitada de feligreses, y adivinemos quién echó a perder el buen gusto. Nada menos que la tolerancia de vendedores que nada tienen que ver con los giros mercantiles tradicionales, y cuyas mercancías hacen recordar los gastos superfluos de los servidores públicos, por ejemplo, los de aquellos diputados que facturaban de todo para sacar tajada, y no comprometer su sueldo. Nada mal le habría hecho al planeador de los giros mercantiles, cuando menos cuidar el aspecto de lo que se vende en la verbena popular.

Y quienes con toda seguridad no pasarán un buen desayuno, son aquellos que apostaron a que no se conocería públicamente un abuso de gente que tiene información privilegiada de los propietarios de predios, y la usa para provocar invasiones u otras malas prácticas. Alguna autoridad neutral, tendrá que analizar qué sucede con aquella invasión de predios en la avenida Valentín Amador. A veces los problemas saltan a los gobiernos siguientes, y son estos los que tienen que asumir la responsabilidad de desalojar los terrenos o indemnizar a los afectados. Ojalá las autoridades no dejen crecer el problema.

¡HASTA MAÑANA!