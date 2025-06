La guerra de los acordeonesPleito anormal

Hace unos días, la lideresa nacional del Movimiento de Regeneración (Morena), Luisa María Alcalde, fustigó a quienes están impugnando algunos de los más cuestionables resultados de la elección judicial.

El dardo ha ido para la oposición y para las organizaciones civiles que han presentado recursos contra los resultados de los polémicos comicios, dudando de su intención de defender la democracia y el Estado de Derecho.

Pero igual pudiera considerarse fuego amigo. Aquí en San Luis, van cinco excandidatos que participaron en la elección de cargos para personas magistradas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado que, precisamente, impugnan los resultados de la elección local.

Entre los argumentos, está el que los ganadores fueron beneficiarios del acordeón que desde el Palacio de Gobierno y el PVEM se repartieron en la víspera de la jornada electoral del 11 de junio.

Curiosamente, los nombres de los demandantes aparecen en otro acordeón, el de Morena, que claramente no se benefició con la operación electoral que se desarrolló ese día para trasladar las propuestas del acordeón verde a las boletas electorales.

Entonces, el señalamiento de Luisa María Alcalde mete en el mismo saco a los opositores y a sus aliados en San Luis.

El gobierno estatal ya se apresta a engrosar el parque vehicular de la Red Metro. El lunes, la Oficialía Mayor lanzó la convocatoria para adquirir más autobuses.

Serán 30 las unidades. Habrá que ver qué proveedor es el que resulta beneficiado.

Hablando de transporte, ayer, el gobierno estatal organizó un evento para instalar el nuevo consejo Estatal del Transporte. No pasó desapercibida la ausencia del alcalde Enrique Galindo.

Entre las versiones que circularon para explicar esto, estuvo la de que, otra vez, anda de viaje. Por tierras peninsulares, al parecer.

El asunto de la Normal Superior del Estado se libra un mano a mano magisterial entre el SEER y una parte de la comunidad normalista.

En medio, hay intereses sindicales y un choque de grupos de poder al interior de la institución, en el que una parte busca mantener un control detentado desde hace muchos años y la otra, una renovación en la oficina del director.

Las posiciones son irreductibles, pues el SEER señala que la decisión está fundamentada en la Ley y no se va a cambiar, mientras que la disidencia tiene el control de la sede y señala que no la soltará. A ver si el conflicto no se vuelve uno de largo plazo.