Otra polémicaImpuesto impugnado

Ahí va de nuevo la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a un nuevo choque con el poder.

A los encontronazos con la Secretaría de Finanzas, con el Instituto de Fiscalización Superior del Estado, con el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y con la empresa VEM SA, le va a sumar ahora al Congreso del Estado.

La imposición de la ´paridad de género en la elección de funcionarios universitarios, a través de una modificación a la Ley Orgánica de la UASLP es la chispa que enciende este nuevo desacuerdo.

Hay que reconocer que ninguna de las controversias en las que ha estado envuelta la institución últimamente, ha sido buscada. Más bien, la casa de estudios superiores ha tenido que reaccionar a los escenarios que se le han presentado.

Y como en otras ocasiones, parece que este será una nueva ocasión en la que la UASLP visitará los tribunales pues, de proceder la propuesta que se discutirá hoy, y lo más probable es que así sea, la universidad se amparará.

Hacia el interior de la institución, el asunto podría generar una curiosa situación. En la negativa a ser fiscalizada por el IFSE, la autonomía universitaria ha catalizado casi todas las posturas hacia el interior de UASLP.

Ahora, esta nueva controversia se inscribe en el proceso de selección de la persona que vaya a suceder a Alejandro Zermeño en la Rectoría y resulta inocultable que va a beneficiar a un sector de los aspirantes, el femenino. ¿Se verá la misma beligerancia?

Y mientras, la propia UASLP se deslindó de una presunta convocatoria a marchar y a protestar, lanzada presuntamente en respuesta a la falta de pago del gobierno del estado.

Sin precisar el origen del llamado apócrifo, la Universidad señaló que "no alienta la presencia en las calles en eventos convocados por posibles actores externos".

La opacidad sobre el destino de los recursos recaudados a través del impuesto ambiental persiste, lo que ha incrementado los señalamientos en su contra.

Ahora, el abogado Jorge Chessal señala que querer hacerlo pasar como un tributo ecológico es un ejercicio de demagogia y, desde luego, criticó la opacidad sobre la información relacionada con el tributo, así como el hecho de que no haya evidencia de que el destino de los recursos esté relacionado con la mejora ambiental.

A ver si la Secretaría de Finanzas capta el mensaje, aunque su total blindaje a las críticas y los señalamientos hacen albergar pocas esperanzas.